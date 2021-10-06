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    • Ekonomi
    • 06.10.2021 07:01
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    • 06.10.2021 07:33
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    Son dakika: Marketlerin fiyat tuzağına devletten kararlı adım! Süpermarket ombudsmanı geliyor

    Son dakika haberi... Marketlerin fahiş fiyat tuzağına vatandaşların tepki göstermesinin ardından devlet harekete geçti. AK Parti, perakende düzenlemesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Düzenlemeye göre süpermarket ombudsmanları gelecek ve gücün kötüye kullanımı engellenecek.

    Süpermarket ombudsmanı geliyor

    Son dakika haberi... AK Parti, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için daha önce gündeme gelen perakende düzenlemesini hayata geçirmeyi hedefliyor.

    Düzenlemenin e-ticaret, zincir market, küçük esnaf ve vatandaşa ucuz ürün ulaştırmak olmak üzere dört ayağı olacak. Zincir marketlerin tıpkı ABD'de olduğu gibi otoyol kenarlarında kurulması düşünülüyor.

    SABAH'ta yer alan habere göre, AK Parti kaynakları, şu anda mahalle aralarında bulunan mevcut marketlerin durumlarının korunacağını ifade ediyor. E-ticaret ile uğraşanlara bazı alanlarda vergi muafiyeti getirilmesi de planlanıyor.

        ZİNCİR MARKETLERDE ÜRÜN SINIRLAMASI GETİRİLECEK
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi Kooperatif marketinden alışveriş yaparken bu marketlerin sayısının artırılacağı müjdesini vermişti.

        Dün de Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Meclis'e gelerek AK Parti grup yöneticileri ile görüştü. Bir yandan tarım kooperatiflerinin market sayısı artırılırken diğer yandan perakende düzenlemesi ile vatandaşın ucuz ürüne ulaşmasının sağlanması hedefleniyor.

        Düzenlemede, bin 500 metrekareden küçük alanda hizmet veren zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye gibi ürünlerinin satışının yasaklanması tartışılıyor.

            SÜPERMARKET OMBUSMANLIĞI SİSTEMİ GELİYOR
            Çalışma kapsamında, Süpermarket Ombusmanlığı sistemi de değerlendiriliyor. Böylelikle büyük zincir marketlerin pazar güçlerini tedarikçilere karşı kötüye kullanmalarını ve serbest piyasa sistemine aykırı şekilde haksız kazanç elde etmelerini önüne geçilecek.

            Düzenleme ile perakendeciler ve tedarikçiler tedarik sözleşmeleri yapacak. Pazarlama maliyetleri ve raftan çıkarma işleri mevzuata uygun hale getirilecek. Mevzuat ihlali durumunda süpermarket ombudsmanı devreye girecek. Soruşturma ve ceza süreçlerini yönetecek.
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            Haberler Ekonomi Son dakika: Marketlerin fiyat tuzağına devletten kararlı adım! Süpermarket ombudsmanı geliyor
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