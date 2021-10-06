Son dakika: Marketlerin fiyat tuzağına devletten kararlı adım! Süpermarket ombudsmanı geliyor

Son dakika haberi... AK Parti, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için daha önce gündeme gelen perakende düzenlemesini hayata geçirmeyi hedefliyor.
Düzenlemenin e-ticaret, zincir market, küçük esnaf ve vatandaşa ucuz ürün ulaştırmak olmak üzere dört ayağı olacak. Zincir marketlerin tıpkı ABD'de olduğu gibi otoyol kenarlarında kurulması düşünülüyor.
SABAH'ta yer alan habere göre, AK Parti kaynakları, şu anda mahalle aralarında bulunan mevcut marketlerin durumlarının korunacağını ifade ediyor. E-ticaret ile uğraşanlara bazı alanlarda vergi muafiyeti getirilmesi de planlanıyor.