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    • Ekonomi
    • 07.10.2021 08:57
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    • 07.10.2021 08:57
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    Kefilsiz ve şartsız olarak alınıyor! PTT 2.500, 5.000 TL, 10.000 TL, 15.000 TL ihtiyaç kredisi Ekim 2021 faiz oranları!

    İhtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız PTT aracılığı ile kredi kullanabilirsiniz. PTT ile anlaşması olan bankaların tanıttığı avantajlı faiz oranları vasıtası ile gereksinim kredisi alabilirsiniz. İhtiyaç kredisi çekmek isteyen ve PTT üzerinden maaş alan emekliler amacıyla aracılık vazifiyeti üstlenen PTT, başvurunuzu alakalı bankaya yönlendiriyor ve başvurunuz banka doğrultusundan değerlendiriliyor. Kredi başvurunuz banka doğrultusundan onaylanırsa sözleşme imzalayarak kredinizi PTT şubelerinden anında çekebiliyorsunuz.

    takvim.com.tr
    PTT 2.500, 5.000 TL, 10.000 TL, 15.000 TL veriyor!

    2.500, 5.000 TL, 10.000 TL, 15.000 TL anında kefilsiz ve şartsız olarak alabiliyorsunuz. İçinde bulunduğumuz ayda PTT ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu. İhtiyaç kredisi çekmek isteyen ve PTT üzerinden maaş alan emekliler amacıyla aracılık vaziyeti üstlenen PTT, başvurunuzu alakalı bankaya yönlendiriyor ve başvurunuz banka doğrultusundan değerlendiriliyor. Kredi başvurunuz banka doğrultusundan onaylanırsa sözleşme imzalayarak kredinizi PTT şubelerinden anında çekebiliyorsunuz. PTT ihtiyaç kredisi faiz oranları bankaya göre farklılık gösterir.

    2.500 TL ALIRSANIZ...

    10.000 TL ALIRSANIZ...

        15.000 TL ALIRSANIZ

        5.000 TL ALIRSANIZ

        VADE NE KADAR?

        PTT'den aldığınız ihtiyaç kredilerinde de vade normal ihtiyaç kredilerinde olduğu gibi 36 ay. Yani PTT emekli kredinizi 36 aya kadar vadelendirerek ödeyebilirsiniz. PTT ihtiyaç kredisi faiz oranları bankaya göre farklılık gösterir.

        AKTİFBANK N KOLAY EMEKLİ KREDİSİ

        Nakit ihtiyacı olan emeklilerimize 50.000 TL'ye kadar %1,99'dan başlayan faizlerle nakit kredi. İhtiyaçlarını değil, borçlarını ertele.

        Faiz oranı; %1,99, %2,59, %2,79 aralığındadır.

        Kredi Tahsis Ücreti kullanılan kredi tutarının binde beş'i kadardır.

        Kampanya kapsamında sunulan kredide alt limit 1.250 TL, üst limit 50.000 TL' dir

        Kredi işlemlerinden 80 yaşına kadar olan ve emekli maaşını PTT'den alan emekliler yararlanabilecektir.

        (Müşteri yaşı ve vade süresinin toplamı 83 yılı geçemeyecektir. Örneğin 80 yaşında olan bir emekli 4 yıl vadeli kredi alamayacak fakat 3 yıl vadeli kredi alabilecektir.)

            Kredi işlemlerinde;

            İşyerlerimize kredi kullanma talebiyle bizzat müşterinin kendisinin nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartıyla başvurması gerekmektedir. Vekaletname ile bir başkası adına kredi kullanılmasına yönelik talepler karşılanmamaktadır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

            Kredi işlemlerinde işyerlerimizde bulunan ilgili Bankanın kredi evraklarının doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.

            Kredi işlemlerinde başvurunun yapılması akabinde tüm kredi değerlendirmeleri ve hesaplamaları Bankalar tarafından yapılmaktadır. Kredi değerlendirme sürecinde Şirketimiz ile herhangi bir bağlantısı olmayan kendisini komisyoncu/aracı olarak tanıtan şahısların ve Şirketimizin herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

            Kredi işlemleri esnasında kredi tutarlarından kesilen masraflar Bankalar tarafından alınmaktadır. Kredi tutarlarından dosya masrafı ve sigorta masrafı vb. adlar altında kesilen tutarların iadesi konularında ilgili Banka nezdinde girişimde bulunulması gerekmektedir.

            Kredilere ilişkin cayma hakkı işlemleri işyerlerimizden yapılmamaktadır. Bu nedenle Anlaşmalı Bankalar adına işyerlerimizden kredi kullanan müşterilerin, kullanmış oldukları kredilerine ilişkin cayma hakkı taleplerini ilgili Bankaya iletmeleri gerekmektedir.

            PTT KREDİSİNDE YAŞ SINIRI

            PTT'den kredi çekmek isteyen emekli vatandaşların unutmaması gereken bir nokta var ki o da yaş sınırı. Yaş sınırı bankadan bankaya değişiklik gösterse de genellikle üst sınır 80'dir. Vade, yaş sınırının içine eklenerek hesaplama yapılır. Bu şu anlama geliyor, kredi kullanacağınız bankanın yaş sınırı 80 ise ve siz 78 yaşında iseniz maksimum iki sene vadeli kredi kullanabilirsiniz. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
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            Haberler Ekonomi Kefilsiz ve şartsız olarak alınıyor! PTT 2.500, 5.000 TL, 10.000 TL, 15.000 TL ihtiyaç kredisi Ekim 2021 faiz oranları!
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