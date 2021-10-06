Kefilsiz ve şartsız olarak alınıyor! PTT 2.500, 5.000 TL, 10.000 TL, 15.000 TL ihtiyaç kredisi Ekim 2021 faiz oranları!

2.500, 5.000 TL, 10.000 TL, 15.000 TL anında kefilsiz ve şartsız olarak alabiliyorsunuz. İçinde bulunduğumuz ayda PTT ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu. İhtiyaç kredisi çekmek isteyen ve PTT üzerinden maaş alan emekliler amacıyla aracılık vaziyeti üstlenen PTT, başvurunuzu alakalı bankaya yönlendiriyor ve başvurunuz banka doğrultusundan değerlendiriliyor. Kredi başvurunuz banka doğrultusundan onaylanırsa sözleşme imzalayarak kredinizi PTT şubelerinden anında çekebiliyorsunuz. PTT ihtiyaç kredisi faiz oranları bankaya göre farklılık gösterir.
2.500 TL ALIRSANIZ...
10.000 TL ALIRSANIZ...