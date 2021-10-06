Sigaraya kaç lira zam geldi? Sigara fiyatları güncel 2021 ne kadar? Malbora, Camel, Tekel, Kent, Samsun sigara fiyatları…

Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Sigara fiyatları güncel 2021 ne kadar? Sigaraya kaç lira zam geldi? Sorularının yanıtları sıklıkla araştırılır oldu. Philip Morris, British American Tobacco, JTI şirketlerinden konuyla ilgili açıklamalar gelince tiryakiler meraklı ve heyecanlı bir şekilde Malbora, Camel, Tekel, Kent, Samsun ve daha pek çok çeşidin güncel fiyatları sorgulanmaya başlandı. Sağlığa zararlı olduğu bilinmesine rağmen kullanmaya devam eden vatandaşların merak ettiği sigara fiyatları haberimizde yer alıyor.