3600 ek gösterge ne işe yarar, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge alan meslekler

Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında yer alıyor ve 1 Ekim itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılmasıyla birlikte meraklı heyecanlı bekleyiş daha da arttı. Peki 3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge alan meslekler hangileri? Emekli maaşlarında nasıl bir değişiklik bekleniyor. İşte milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren konuya dair son gelişmeler…
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
3600 ek gösterge düzenlemesi ile söz konusu meslek gruplarının maaş ve ikramiyelerinde yüzde 20'lik bir artış meydana gelecek. 3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinden oluşan 1.3 milyon memuru kapsamaktadır.
3600 EK GÖSTERGE NE İŞE YARAR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir.
Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.