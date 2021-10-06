Sabahın ilk saatlerinden bu yana altın fiyatları hakkında yapılan araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Altın yatırımı olan binlerce kişi arama motorları üzerinden canlı altın fiyatları hakkında sorgulatmalar yapıyor. Dün, altının onsundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 502,1 liradan tamamlamıştı. Peki, Çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu? Reşat, cumhuriyet, tam, yarım, 14-18-22 ayar canlı altın fiyatları kaç TL? İşte fiyatlarda son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?