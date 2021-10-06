Sabahın ilk saatlerinden bu yana altın fiyatları hakkında yapılan araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Altın yatırımı olan binlerce kişi arama motorları üzerinden canlı altın fiyatları hakkında sorgulatmalar yapıyor. Dün, altının onsundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 502,1 liradan tamamlamıştı. Peki, Çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu? Reşat, cumhuriyet, tam, yarım, 14-18-22 ayar canlı altın fiyatları kaç TL? İşte fiyatlarda son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 502,4 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, altının onsundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 502,1 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 502,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 823 lira, Cumhuriyet altını da 3.360 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.750 dolardan alıcı buluyor.