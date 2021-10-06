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    • Ekonomi
    • 06.10.2021 11:03
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    • 06.10.2021 11:03
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    Çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu? Reşat, cumhuriyet, tam, yarım, 14-18-22 ayar canlı altın fiyatları!

    Yatırım olarak altını tercih eden vatandaşlar gün içerisinde sık sık canlı grafiği ve alış satış fiyatlarını takip ediyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 502,4 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.750 dolardan alıcı buluyor. Peki, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte reşat, cumhuriyet, tam, yarım, 14-18-22 ayar canlı altın fiyatları!

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Sabahın ilk saatlerinden bu yana altın fiyatları hakkında yapılan araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Altın yatırımı olan binlerce kişi arama motorları üzerinden canlı altın fiyatları hakkında sorgulatmalar yapıyor. Dün, altının onsundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 502,1 liradan tamamlamıştı. Peki, Çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu? Reşat, cumhuriyet, tam, yarım, 14-18-22 ayar canlı altın fiyatları kaç TL? İşte fiyatlarda son durum

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

    Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 502,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

    Dün, altının onsundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 502,1 liradan tamamladı.

    Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 502,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 823 lira, Cumhuriyet altını da 3.360 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.750 dolardan alıcı buluyor.

        Analistler, petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarındaki artış ve bu paralelde enflasyondaki yükselişin beklenenden daha uzun süreceği endişelerinin küresel piyasalarda risk algısını artırdığını belirterek, buna paralel dolar kurundaki artışın, yurt içinde altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi.

        Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 8,93 seviyesinde bulunuyor.

        Bugün ABD'de ADP istihdam raporu, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, yüzde 1,56 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

        Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günlerdeki kapanış fiyatları (TL) şöyle:

        PAZARTESİ SALI
        KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
        24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 502,00 502,20 499,00 499,20
        Cumhuriyet Ata Lira 3.309,00 3.330,00 3.288,00 3.309,00
        22 Ayar Bilezik(Gr.) 458,00 462,00 455,00 459,00
        Lira(Tam) Ziynet 3.234,00 3.254,00 3.214,00 3.234,00
        Yarım Ziynet 1.617,00 1.627,00 1.607,00 1.617,00
        Çeyrek Ziynet 809,00 814,00 804,00 809,00

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        Haberler Ekonomi Çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu? Reşat, cumhuriyet, tam, yarım, 14-18-22 ayar canlı altın fiyatları!
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