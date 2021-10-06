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    • Ekonomi
    • 07.10.2021 09:01
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    • 07.10.2021 09:01
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    20.000 TL'ye, 35.000 TL'ye ve 40.000 TL'ye sahibinden satılık 2. el otomobiller! Peynir ekmek gibi satıyor!

    20.000 TL, 35.000 TL ve 40.000 TL arası alınabilecek dizel 2.el arabaları sizler için derledik. 2.el araba arıyorsanız mutlaka incelemenizi öneriyoruz. İkinci el araba modellerine tıklayarak modelin yayındaki ilanlarını ve fiyatlarını da inceleyebilirsiniz. Otomotiv piyasası hareketli günler geçiriyor. Özel Tüketim Vergisi'nde matrahlarda değişiklik yapılmasıyla birlikte otomotiv markaları fiyatlarını güncellemeye başladı. Bazı marka ve model sıfır otomobillerde 50-60 bin lira civarında düşüş yaşanması beklenirken ikinci el piyasasında da akıllarda "Fiyatlar düşer mi? sorusu belirdi.

    20.000 TL, 35.000 TL ve 40.000 TL’ye otomobiller

    Otomobil dünyasında çip kriziyle birlikte fabrikaların üretime ara vermesi bağlamında büyük bir sıkıntı baş göstermiş durumda. Araç fiyatlarının da artmasıyla birlikte vatandaşlar 2. el otomobillere daha fazla ilgi göstermeye başladı. Bu amaçla sahibinden satılan 2. el otomobilleri sizler için haberimizde derledik. İşte vatandaşların alabileceği her bütçeye hizmet eden 20.000 TL, 35.000 TL ve 40.000 TL'ye 2. el otomobil fiyat listesi.

    20.000 TL'ye, 35.000 TL'ye ve 40.000 TL'ye 2. el otomobiller

    Fiat Tipo 1.6 SX Yıl 1998

    Renault R 19 1.6 Europa RT Yıl 1996

    Proton 420 TD GLS Yıl 2000 Yakıt Dizel

    Renault R 9 1.4 Broadway RNi Yıl 1997

    Fiat Palio 1.2 SL Yıl 2004

    Ford Ka 1.3 Yıl 1998

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        Rover 414 Si Yıl 1997

        Fiat Siena 1.6 HL Yıl 2000

        Fiat Palio 1.3 Multijet Active Yıl 2006 Yakıt Dizel

        Skoda Favorit 135 LX Yıl 1992

        Fiat Bravo 1.6 SX Yıl 1998

        Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        İkinci el otomobilde fiyatlar düşecek mi? Galericiler açıkladı!

        Sıfır otomobillerde düşüş yaşanması halinde ikinci el otomobillerde de düşüş beklentisi artan vatandaşlar şu an için beklemeye geçerken, fiyatların dengeye oturmasıyla alım yönünde karar vermeyi düşünüyorlar.

        Sıfır ile ikinci el arasındaki makasın da bir yaşındaki Otomobil için yüzde 15-20 daha düşük olmasından dolayı galericiler ikinci ele olan rağbetin devam edeceğini kaydediyor. Galeri sahibi Cumhur Halıcı "2018 model kilometresi düşük, temiz bir otomobili 220-230 bin liraya almak varken sıfırına 385 bin lira vermek istemeyenler yine ikinci el otomobil alacak" dedi.

            1 YAŞINDAKİ OTOMOBİLİ YÜZDE 20 UCUZA SATIYORUZ

            İkinci el bir yaşındaki aracı galericiler sıfır fiyatının yüzde 15-20 eksiğine satışa sunuyor. Herkesin bütçesi dahilinde hareket etmesi gerekiyor. ÖTV indirimi oldu diye piyasada hareketlenme olacağını düşünüyorum. Ancak sıfır otomobillerde de büyük düşüşler yaşanmayacağı görüşündeyim. Belli marka ve modellerde indirim olacaktır. Genele yayılan büyük bir indirim beklenmemeli.

            UCUZA SATMAM

            200 bin liraya almış olduğum otomobili ÖTV indirimi geldi diye 150 bin liraya satmam. Bu durumda galericilerin hepsi büyük zarar yazmış olur. Fiyatlar kısa süre içerisinde dengeye oturacaktır.

            AYDIN ERKOÇ - MASFED BAŞKANI

            Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV matrah limitlerindeki değişikliğin sıfır otomobil fiyatlarını düşüreceğini, düzenlemenin ikinci el fiyatlarına da yansıyacağını ifade etti. Matrah güncellemesi sayesinde piyasanın hareketleneceğini belirten Erkoç, ''Yapılan düzenlemeyle birlikte bazı sıfır araç fiyatları 60 bin TL'ye kadar geri gelecek, bu da sıfır araç piyasasını hareketlendirecektir'' diye konuştu.

            Pandemi sebebiyle her sektörde yaşanan daralmanın otomotiv sektöründe de yaşandığını, ekonomik sıkıntılardan ötürü alım gücünün de düştüğünü söyleyen Erkoç, ''Kurdan dolayı araç maliyetleri de artmış, ÖTV artışı da piyasayı tamamen durdurmuştu. Ancak yapılan bu düzenleme sektöre can suyu olacaktır. 300 bin TL'lik bir araç 250 bin TL'ye kadar düşecektir'' dedi.

            Sıfır araç fiyatlarındaki düşüşün ikinci el otomobil sektörünü de hareketlendireceğini belirten Erkoç, ''Araçlarını değiştirmek için beklemede olan vatandaşlarımız fiyatlardaki düşüşle birlikte yeni araç almak isteyecek, eski otomobillerini de elden çıkaraktır. Bunun yansıması da ikinci el sektöründe ciddi bir şekilde görülecektir. Yapılan bu değişiklik tüm sektörde memnuniyetle karşılandı'' diye konuştu.
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            Haberler Ekonomi 20.000 TL'ye, 35.000 TL'ye ve 40.000 TL'ye sahibinden satılık 2. el otomobiller! Peynir ekmek gibi satıyor!
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