20.000 TL'ye, 35.000 TL'ye ve 40.000 TL'ye sahibinden satılık 2. el otomobiller! Peynir ekmek gibi satıyor!

Otomobil dünyasında çip kriziyle birlikte fabrikaların üretime ara vermesi bağlamında büyük bir sıkıntı baş göstermiş durumda. Araç fiyatlarının da artmasıyla birlikte vatandaşlar 2. el otomobillere daha fazla ilgi göstermeye başladı. Bu amaçla sahibinden satılan 2. el otomobilleri sizler için haberimizde derledik. İşte vatandaşların alabileceği her bütçeye hizmet eden 20.000 TL, 35.000 TL ve 40.000 TL'ye 2. el otomobil fiyat listesi.
20.000 TL'ye, 35.000 TL'ye ve 40.000 TL'ye 2. el otomobiller
Fiat Tipo 1.6 SX Yıl 1998
Renault R 19 1.6 Europa RT Yıl 1996
Proton 420 TD GLS Yıl 2000 Yakıt Dizel
Renault R 9 1.4 Broadway RNi Yıl 1997
Fiat Palio 1.2 SL Yıl 2004
Ford Ka 1.3 Yıl 1998
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