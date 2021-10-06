Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.10.2021 11:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.10.2021 11:45
    ABONE OL

    Volvo borsada ne zaman işlem görecek, eşit mi oransal mı? Volvo halka arz ne zaman, hisse kodu nedir?

    Volvo halka arz ne zaman? Volvo borsada ne zaman işlem görecek, eşit mi oransal mı? Volvo kimin, hisse kodu nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.İsveçli otomobil markasının halka arz edileceği haberleri gündemde büyük yankı uyandırdı. Hem halka arz yatırımlarıyla ilgilenen hem de otomotiv sektörüne ilgi duyanlar Volvo hakkında bilgileri araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Volvo halka arz ne zaman?

    Halka arz firmaları gün geçtikçe artıyor ve özellikle otomotiv sektörüyle ilgilenenler Volvo halka arz ne zaman? Sorusunun yanıtını gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşveç marka en çok tercih edilenlerden biri olan Volvo borsada ne zaman işlem görecek, eşit mi oransal mı? Peki Volvo kimin, sahibi olan şirket halka arz konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi gündeminde halka arz şirketlerini yakından takip eden yatırımcılar bu habere büyük ilgi gösterdi. İşte tüm bilgiler…

    VOLVO HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Volvo, küresel çip krizine rağmen halka arz planıyla 2,9 milyar dolarlık ek kaynak sağlamayı hedefliyor. Şirket, pazartesi günü yayımladığı açıklamada halka arzdan elde edilecek gelirle tamamen elektrikli araç üretimine geçişi ve doğrudan tüketiciye satış modelini finanse etmeyi planladıklarını söyledi.

    Volvo'nun sahibi Çinli Geely Holding Grup, bu yıl planlanan ilk işlem gününde de şirketin en büyük hissedarı olma konusunda kararlı olduğunu belirtti. Geely'nin Yönetim Kurulu Başkanı Eric Li, "Sektörde eşi benzeri görülmemiş bir değişim yaşanırken ikonik İsveç markası Volvo'nun değişim ve gelişimini destekledik. Volvo'yu en büyük hissedarı olarak küresel başarı hikayesinde desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

    Volvo ve Geely'nin desteklediği ve 20 milyar dolar değerlemeyle halka arz olmayı kabul eden elektrikli araba üreticisi Polestar da İsveçli araba devinin halka arzını destekleyen en önemli faktörlerden biri oldu. Polestar'ın anlaşması tamamlandığında Volvo birleşmiş şirketin hisselerinin yüzde 50'sine sahip olacak.

    Volvo geçen yıl 660 bin araba satarken Polestar 2021'de 29 bin araç satmıştı. Yeni fonlamayla beraber Volvo satışlarını2025 yılına kadar 1,2 milyona çıkarmayı hedefliyor.

    Volvo'nun halka arzı, telekomünikasyon şirketi Telia'nın 2000 yılında 8,9 milyar dolara halka arz edilmesinden sonra İsveç'in en büyüğü olacak.

        VOLVO KİMİN? İŞTE VOLVO HAKKINDA BİLGİLER

        İlk Volvo otomobili 1927'de İsveç'teki Gothenburg üretim hattından piyasaya sürüldü. O günden bu yana, Volvo Car Group güvenlik teknolojisi ve inovasyon alanında dünya lideri konumunda olmaya devam ediyor. Bugün Volvo, yaklaşık 100 ülkede yaptığı satışlarla dünyanın en tanınmış ve saygın otomobil markalarından biri.

        Volvo Car Group (Volvo Cars), Çin'deki Zhejiang Geely Holding (Geely Holding) şirketine aittir. Volvo Cars, şirketin Ford Motor Company tarafından satın alındığı 1999 yılına kadar İsveç Volvo Grubu'nun bir parçasıydı. 2010 yılında ise, Volvo Cars Geely Holding tarafından satın alındı.

        "Volvo" ismi, ortak olarak Volvo Cars ve Volvo Group'a ait olan Volvo Ticari Holding AB'ye aittir.

        Volvo otomobilleri, yaklaşık 100 ülkede 2.300 yerel yetkili satıcı aracılığıyla bölgesel ve ulusal satış şirketleri tarafından pazarlanmakta ve satılmaktadır. Yetkili satıcıların çoğu bağımsız şirketlerdir. Aralık 2018 itibariyle, Volvo Cars'ın dünya genelinde yaklaşık 43.000 tam zamanlı çalışanı bulunmaktadır.

        Volvo Cars, premium otomobil modellerini üç segment altında satışa sunuyor: sedan (S60, S90), Estate/Hatchback (V40, V60, V90) ve SUV (XC40, XC60, XC90).

        2018 yılında Volvo Cars, 642.263 adet otomobil satışı ile üst üste beşinci kez kendi satış rekorunu kırdıEn büyük pazar olan Çin, 2018'deki toplam satış hacminin yaklaşık %20'sini oluştururken ardından ABD (%15), İsveç (%10), Birleşik Krallık (%8) ve Almanya (%7) takip ediyor.

        2018 finansal yılında, Volvo Car Group 14.185 MSEK (2017 yılında 14.061 MSEK) faaliyet karı elde ederken, dönem içindeki gelir 252.653 MSEK (208.646 MSEK) olarak gerçekleşmişti.

        Volvo Cars merkez ofisi, ürün geliştirme, pazarlama ve yönetim fonksiyonları ağırlıklı olarak İsveç'in Göteborg şehrinde yer alıyor. 2011'den beri Şanghay ve Chengdu'da (her ikisi de Çin'de) ofisleri mevcut. Şangay'daki Volvo Cars Çin merkez ofisi bir teknoloji merkezi ile birlikte satış ve pazarlama, üretim, satın alma, ürün geliştirme ve diğer destekleyici faaliyetleri de içeriyor.

        Göteborg (İsveç) ve Gent (Belçika) Avrupa'daki başlıca otomobil üretim tesislerinin yanı sıra, Volvo Cars 1930'lardan beri Skövde'de (İsveç) motor üretimi yapmakta. Gövde parçalarının üretimi ise 1969'dan beri Olofström'de (İsveç) yer almaktadır.

        Şirket, Kuala Lumpur (Malezya) ve Bengaluru'daki (Hindistan) montaj tesislerinin yanı sıra Şangay, Stockholm, Lund (İsveç) ve Sunnyvale'de (ABD) araştırma ve geliştirme merkezlerini işletiyor. Ayrıca Göteborg, Camarillo (ABD) ve Şangay'da tasarım merkezleri bulunmaktadır.

        Volvo Cars, Chengdu'daki ilk Çin üretim tesisinde üretime 2013 yılında başladı. Volvo Cars, Luqiao'da bir üretim tesisi ve Çin'de Zhangjiakou'da bir motor fabrikası işletmekteyken, Daqing'de ikinci bir tesis 2014 yılında üretime başladı. Volvo Cars ayrıca, ABD'de 2018'de açılan Berkeley, Güney Carolina'da bir üretim tesisine de sahiptir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hepsi Kavala için toplandı
        Haberler Ekonomi Volvo borsada ne zaman işlem görecek, eşit mi oransal mı? Volvo halka arz ne zaman, hisse kodu nedir?
            SON DAKİKA