2022 asgari ücret tahmini kaç TL, brüt net ne kadar olur? 2022 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Zamlı AGİ tutarı ise...

Asgari ücret desteği neye göre veriliyor?

Asgari ücret desteği, işverenin SGK'ya bildirdiği işçilerin gün sayısı üzerinden hesaplanıyor ve belirlenen tutarlar, işverenin ödeyeceği primden mahsup ediliyor.

Asgari ücret nasıl hesaplanıyor?

Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanan komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.