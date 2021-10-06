2022 asgari ücret tahmini kaç TL, brüt net ne kadar olur? 2022 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Zamlı AGİ tutarı ise...

2021 senesinde asgari ücret yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak çalışanlara ödenmeye başladı. Bu amaçla vatandaşlar asgari ücretli çalışanlar Ocak ayında ne kadar maaş alacaklarını merak ediyorlar. 2022 asgari ücrete yapılacak zam oranları her sene bulunduğu gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda belirlenecek. Asgari ücreti belirleyecek 2021 senesi Tespit Komisyonunun ilk toplantısı şimdilik netleşmedi. Milyonlarca işçi ve işverenin yakından takip ettiği "Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret tahmini ne kadar olur? Asgari ücret 3500 olur mu?" soruların yanıtları merak hususu oldu.
Yıllara göre asgari ücret
2019 ASGARİ ÜCRET: 2 bin 20 TL
2018 ASGARİ ÜCRET: 1603 TL
2017 ASGARİ ÜCRET: 1404 TL
2016 ASGARİ ÜCRET: 1300 TL
2015 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL
2014 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL
2013 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
2021 AGİ ne kadar?
Bekar 268,31TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL