Uzmanlarından yatırımcılara uyarı! Sosyal medyaya bakıp yatırım yapmayın

Dünya Yatırımcı Haftası kutlamaları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) işbirliğinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreniyle başladı.

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, birçok yanlış yatırım kararının genellikle kulaktan dolma söylentiler ve kötü niyetli kişilerin yönlendirmeleriyle verildiğinin görüldüğüne dikkat çekerek, "Bu konuda yatırımcılarımızı birçok kez uyarmamıza rağmen, hâlâ anonim hesaplar üzerinden yapılan yönlendirmeler ile işlem yapan ve zarar eden vatandaşlarımızın olduğunu görülmektedir" dedi. Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü KorkTmaz Ergun ise yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu: "Yatırım yapacağınız ürünü iyi anlayın. Yatırım için, vade ve risk karşılaştırmasını iyi yapın. Yatırımlarınızı, mutlaka ama mutlaka çeşitlendirin. Değersiz haberlere ve dedikodulara dayanarak hareket etmeyin. Finansal bilgileri ve açıklamaları doğru kaynaklardan öğrenin. Şirketleri, Kamuyu Aydınlatma Platformundan takip edin. Sosyal medyaya itibar etmeyin. Çalıştığınız aracı kurumların, araştırma raporlarını inceleyin. Aracı kurumlarınızın yatırım danışmanlarının tavsiyelerini dinleyin. Birikimlerinizi bu bilgilere göre değerlendirin. Finansal okuryazarlık seviyenizi güçlendirin."