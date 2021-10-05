5 Ekim evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan illerin listesi sabah saatleriyle vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödenen evde bakım maaşının hesabınıza yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte 5 Ekim evde bakım maaşı yatan iller güncel liste!

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Evde bakım maaşının Ekim ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

İşte merak edilen detaylar;