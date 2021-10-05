İhracatçıya kefalet kolaylığı geliyor (Ekonomi haberleri)

İSTİHDAM FIRSATI

Gençlerin hem istihdama katılması hem de iş fikirlerinin hayata geçirilmesi destekleniyor. Son olarak, genç istihdamının önündeki engelleri azaltacak, genç işsizlik oranını düşürecek Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'na (2021-2023) ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, genç nüfus bakımından çok az ülkenin sahip olduğu büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin değerlendirilmesi açısından oldukça önemli bir adım olan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'nın tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."