İhracatçıya kefalet kolaylığı geliyor (Ekonomi haberleri)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İhracatı Geliştirme Fonu'nun (İGF) ihracatçıların teminat ve kredi sorununa çözüm getireceğini ifade ederek, teminat havuzuyla ihracatçılara Hazine garantisi içinde Merkez Bankası kaynaklarını kullandırma imkanı açılacağını anlattı. İsmail Gülle, "Buradaki kaynak tamamen ihracatçı birliklerimizin yedek akçelerinden ve kaynaklarıyla desteklenecek, hepsinin katılımıyla oluşacak havuzdan İGF kurulacak, fon da ihracatçıya kefil olacak" diye konuştu.
İSTİHDAM FIRSATI
Gençlerin hem istihdama katılması hem de iş fikirlerinin hayata geçirilmesi destekleniyor. Son olarak, genç istihdamının önündeki engelleri azaltacak, genç işsizlik oranını düşürecek Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'na (2021-2023) ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, genç nüfus bakımından çok az ülkenin sahip olduğu büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin değerlendirilmesi açısından oldukça önemli bir adım olan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'nın tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."
YARGITAY'DAN 'EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET' KARARI
Bursa'da bir dokuma fabrikasında çalışan kadın işçi, kendisiyle aynı işi yapan erkek işçilerin daha fazla ücret aldıklarını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Yıllar süren davada son sözü söyleyen Yargıtay, 'eşit işe eşit ücret' dedi, kadın işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi'nin kararında, "Dosya kapsamına göre davacı işçiye, işyerinde çalışan diğer deverecilere kıyasla daha az ücret ödendiği konusunda tartışma yoktur. İşyerinde ayrımcılık tazminatının koşulları oluşmuştur" denildi.