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    İhracatçıya kefalet kolaylığı geliyor (Ekonomi haberleri)

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İhracatı Geliştirme Fonu'nun (İGF) ihracatçıların teminat ve kredi sorununa çözüm getireceğini ifade ederek, teminat havuzuyla ihracatçılara Hazine garantisi içinde Merkez Bankası kaynaklarını kullandırma imkanı açılacağını anlattı.

    İhracatçıya kefalet kolaylığı geliyor

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İhracatı Geliştirme Fonu'nun (İGF) ihracatçıların teminat ve kredi sorununa çözüm getireceğini ifade ederek, teminat havuzuyla ihracatçılara Hazine garantisi içinde Merkez Bankası kaynaklarını kullandırma imkanı açılacağını anlattı. İsmail Gülle, "Buradaki kaynak tamamen ihracatçı birliklerimizin yedek akçelerinden ve kaynaklarıyla desteklenecek, hepsinin katılımıyla oluşacak havuzdan İGF kurulacak, fon da ihracatçıya kefil olacak" diye konuştu.

    İSTİHDAM FIRSATI
    Gençlerin hem istihdama katılması hem de iş fikirlerinin hayata geçirilmesi destekleniyor. Son olarak, genç istihdamının önündeki engelleri azaltacak, genç işsizlik oranını düşürecek Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'na (2021-2023) ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, genç nüfus bakımından çok az ülkenin sahip olduğu büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin değerlendirilmesi açısından oldukça önemli bir adım olan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'nın tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

    YARGITAY'DAN 'EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET' KARARI
    Bursa'da bir dokuma fabrikasında çalışan kadın işçi, kendisiyle aynı işi yapan erkek işçilerin daha fazla ücret aldıklarını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Yıllar süren davada son sözü söyleyen Yargıtay, 'eşit işe eşit ücret' dedi, kadın işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi'nin kararında, "Dosya kapsamına göre davacı işçiye, işyerinde çalışan diğer deverecilere kıyasla daha az ücret ödendiği konusunda tartışma yoktur. İşyerinde ayrımcılık tazminatının koşulları oluşmuştur" denildi.

        VERGİ PAKETİ MESAİSİ BAŞLIYOR
        850 bin esnafa vergi muafiyeti getiren düzenleme, Meclis'in ilk gündemi olacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bugün toplanacak. Komisyonda Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Kanun teklifi ile 'küçük esnaf' olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan mükellef grubunun kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak. 64 maddelik pakete göre, çiftçi destek ödemeleri de gelir vergisinden muaf olacak.

        KOOPGROSS'LAR GELİYOR
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, süratle 500 metrekareden büyük olmak üzere bin adet Tarım Kredi Market açılması talimatını verirken; Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım da stratejiyi açıkladı. Ulusal ve uluslararası marka ürünlerin satışı için bin-bin 500 metrekare büyüklüğe sahip olacak KoopgrosS'lar açılacağını anlatan Yıldırım, Ocak ayından itibaren ise aile bakkal ve marketlerini korumak için KoopmarkeT adı altında bayilik imkanı getireceklerini açıkladı.

        İLGİNÇ HAYAT
        Özgün tasarımlı yatlara bir yenisi eklendi. İtalyan tasarım şirketi Lazzarini, ortasında delik bulunan süperyat konsepti Shape'i tanıttı. 69 metrelik süperyatın ortasında bulunan büyük boşluğun tepesinde cam tabanlı sonsuzluk havuzu ve helikopter pisti yer alıyor. Arka tarafında bulunan yaşam alanı ile yat, 6 kabinde 12 misafir ağırlayabiliyor. Hidrojenle çalışacağı belirtilen yatın güneşlenme terasının güneş panelleriyle donatılacağı da duyuruldu.

            İŞ GELİŞTİRENE HİBE DESTEĞİ
            Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) projesi, 11 ilde girişimcilik faaliyetleriyle Türk ve Suriyeli girişimcilere destek veren kurumlara hibe teşviği sağlıyor. Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı'nın son başvuru tarihi uzatıldı. Program için 29 Ekim tarihine kadar proje başvuruları yapılabilecek. Başvurular Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Şanlıurfa illerinden kabul edilecek. Programda başvuru sahiplerine 10 bin ila 30 bin euro aralığında toplam 3 milyon euroluk hibe sağlanacak. Hibe programına söz konusu 11 şehirden üniversiteler, belediyeler, kuluçka merkezleri, teknoparklar, sanayi ve ticaret odaları, esnaf odaları, mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme merkezleri gibi yerel kurum ve kuruluşlar ile geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi topluma hizmet eden STK'lar proje sunabilecek.

            PARLAK FİKİRLERE YATIRIM
            Zorlu Holding            'in sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda çalışanların yaratıcılığını ve girişimci fikirlerini hayata geçirmelerine zemin açan; aynı zamanda da inovasyon odaklı, çevik ve dinamik bir kurum kültürünü pekiştiren kurum içi girişimcilik programı Parlak Bi'Fikir'in ikinci döngüsünde yatırım alan üç takım, Be Right Back, Geliverio ve Ne Ekersen oldu. 8 aylık maratonu bitiren ve yüzlerce fikir arasından seçilen takımlar, girişim yolculuklarına Zorlu Holding'in yüzde 25 ortaklığında birer start-up olarak devam edecek. Ortaklık kapsamında Zorlu Holding'den hukuk, muhasebe, insan kaynakları, finans, iletişim gibi başlıklarda destek alacaklar. İki aşamalı planlanan yatırımın ilk aşamasında her bir takıma 500 bin lira yatırım yapılacak.

            İNOVASYON ÖNEMLİ
            Parlak Bi'Fikir programının Zorlu Grubu'nun Akıllı Hayat 2030 yol culuğunda dönüştürücü rol üstlendiğine vurgu yapan Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, "Dünya ve Türkiye'nin türlü meselelerle yüzleştiği bir dönemde, inovasyon ve teknoloji odaklı çözümler üretmenin gücüne inanıyoruz" dedi.

                SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN OSCARLARI VERİLECEK
                Enerji                 ve karbondan atık yönetimine, su yönetiminden sürdürülebilir inovasyona, sosyal etkiden işbirliğine, kadının güçlendirilmesinden çalışan katılımına toplam 15 kategoride büyük jüri tarafından değerlendirilen 'Sürdürülebilir İş Ödülleri 2021' için finale kalan projeler açıklandı. 'Sürdürülebilirliğin Oscarları'nı kazananlar, Kasım'da törenle açıklanacak.
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                Haberler Ekonomi İhracatçıya kefalet kolaylığı geliyor (Ekonomi haberleri)
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