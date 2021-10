İhracatçıya kefalet kolaylığı geliyor (Ekonomi haberleri)

PARLAK FİKİRLERE YATIRIM

Zorlu Holding'in sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda çalışanların yaratıcılığını ve girişimci fikirlerini hayata geçirmelerine zemin açan; aynı zamanda da inovasyon odaklı, çevik ve dinamik bir kurum kültürünü pekiştiren kurum içi girişimcilik programı Parlak Bi'Fikir'in ikinci döngüsünde yatırım alan üç takım, Be Right Back, Geliverio ve Ne Ekersen oldu. 8 aylık maratonu bitiren ve yüzlerce fikir arasından seçilen takımlar, girişim yolculuklarına Zorlu Holding'in yüzde 25 ortaklığında birer start-up olarak devam edecek. Ortaklık kapsamında Zorlu Holding'den hukuk, muhasebe, insan kaynakları, finans, iletişim gibi başlıklarda destek alacaklar. İki aşamalı planlanan yatırımın ilk aşamasında her bir takıma 500 bin lira yatırım yapılacak.