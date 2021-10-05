Garson krizi büyüyor: Maaşlar 8 bine kadar çıkıyor!

Küresel salgın Kovid- 19 nedeniyle uzun bir süre kapalı kalan ve normalleşmeyle birlikte kapılarını açan restoranlar yapısal problemlerle boğuşuyor. Birçok restoran ve kafe, yeni dönemde garson, şef, komi, aşçı gibi alanlarda personel bulmakta zorlanıyor. Bu sorunun büyüyerek devam ettiğini belirten sektör temsilcileri, önümüzdeki yıl özellikle turizmde beklenen hareketlenmeyle birlikte daha da derinleşeceğine dikkat çekiyor.
MAAŞ 8 BİNE KADAR ÇIKIYOR
Pandemi döneminde kapanmalar nedeniyle garsonların kuryelik, şoförlük, taksicilik gibi alanlara yöneldiğini belirten Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, "Sadece garson değil, şef, aşçı, komi gibi birçok alanda nitelikli personel bulmakta zorlanıyoruz" dedi.
Garsonların maaşlarının bölgelerine göre değişiklik gösterdiğini anlatan Bingöl, "Örneğin Etiler'de bir garsonun ortalama maaşı bahşişlerle birlikte 8-10 bin TL. Esenyurt'ta ise mesai, bahşiş vs ile 4 bin TL. Aşçıların ise maaşları 6 binden başlayıp 15 bine kadar çıkıyor" diye konuştu.
TEORİ İLE PRATİK ÖRTÜŞMÜYOR
Mutfakta ciddi sıkıntı yaşadıklarını anlatan Bingöl, "Eskiden çırak-usta ilişkisi vardı. Artık kimse çırak olmak istemiyor. Dolayısıyla usta da yetişmiyor" ifadelerini kullandı. Son dönemde gastronomi bölümlerinin sayısının hızla arttığını anlatan Bingöl, şöyle devam etti: "Bu bir modaya döndü. Orada okuma modası var ancak buradan gelenler çok tecrübesiz.