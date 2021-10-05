Garson krizi büyüyor: Maaşlar 8 bine kadar çıkıyor!

MAAŞ 8 BİNE KADAR ÇIKIYOR

Pandemi döneminde kapanmalar nedeniyle garsonların kuryelik, şoförlük, taksicilik gibi alanlara yöneldiğini belirten Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, "Sadece garson değil, şef, aşçı, komi gibi birçok alanda nitelikli personel bulmakta zorlanıyoruz" dedi.





Garsonların maaşlarının bölgelerine göre değişiklik gösterdiğini anlatan Bingöl, "Örneğin Etiler'de bir garsonun ortalama maaşı bahşişlerle birlikte 8-10 bin TL. Esenyurt'ta ise mesai, bahşiş vs ile 4 bin TL. Aşçıların ise maaşları 6 binden başlayıp 15 bine kadar çıkıyor" diye konuştu.