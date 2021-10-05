Dolar, euro, sterlin kaç TL oldu? 6 Ekim dolar alış - satış fiyatı ne kadar? Serbest piyasada anlık dolar fiyatları!

Haftanın ikinci işlem gününde dolar ve euro fiyatlarında yaşanan gelişmeler takip edilmeye başlandı. Günlük olarak takip edilen dolar ne kadar oldu sorusu yatırımcıların ve ekonomiyi takip edenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son günlerde ekonomide yaşanan gelişmelerle birlikte yükselişe geçen dolar kuru inişli çıkışlı grafiğini sürdürmeye devam ediyor. Peki, 6 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte serbest piyasada döviz kuru!