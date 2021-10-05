Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.10.2021 09:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.10.2021 09:34
    ABONE OL

    Dolar, euro, sterlin kaç TL oldu? 6 Ekim dolar alış - satış fiyatı ne kadar? Serbest piyasada anlık dolar fiyatları!

    Haberimizde bugüne ait dolar, euro ve sterlin alış satış rakamlarını derledik. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından önem arz eden döviz kuru ile ilgili arayış sürüyor. Her gün anlık olarak takip edilen dolar kaç TL sorusu merak edilip araştırılıyor. Peki, 6 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    6 Ekim dolar alış - satış fiyatı ne kadar? Dolar, euro, sterlin kaç TL oldu?

    Haftanın ikinci işlem gününde dolar ve euro fiyatlarında yaşanan gelişmeler takip edilmeye başlandı. Günlük olarak takip edilen dolar ne kadar oldu sorusu yatırımcıların ve ekonomiyi takip edenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son günlerde ekonomide yaşanan gelişmelerle birlikte yükselişe geçen dolar kuru inişli çıkışlı grafiğini sürdürmeye devam ediyor. Peki, 6 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte serbest piyasada döviz kuru!

    6 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,8505

    Dolar satış: 8,8534



    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,2744

    Euro Satış: 10,2773

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 12,0594

        Pound satış: 12,0689

        Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 94,0 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1600'dan işlem görüyor.

        Uzmanlar, bugün küresel bazda önemli merkez bankası yetkililerinin yapacağı açıklamaların varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

        Veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesinin öne çıktığını belirten uzmanlar, dün yüzde 1,50'nin üzerini test etmesinin ardından yüzde 1,48 seviyesinde dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin de yatırımcıların odağında bulunmayı sürdüreceğini ifade etti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Üniversiteliye barınma desteği
        Haberler Ekonomi Dolar, euro, sterlin kaç TL oldu? 6 Ekim dolar alış - satış fiyatı ne kadar? Serbest piyasada anlık dolar fiyatları!
            SON DAKİKA