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    • Ekonomi
    • 05.10.2021 16:07
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    • 05.10.2021 16:53
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    22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ekim 2021 ANLIK altın fiyatları

    Altın fiyatları son günlerde inişli çıkışlı grafiğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Hareketli bir seyir görülen altında alış satış fiyatları yatırımcısı tarafından anbean takip ediyor. Dün altının ons fiyatındaki artışın etkisiyle 15 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 505 lirayı gören altının gram fiyatı, günü de önceki kapanışın yüzde 0,47 üzerinde 503,9 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Ekim 2021 anlık altın fiyatları

    22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları merakla araştırılıyor. Yeni haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarındaki son durum, büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başladı. Peki, 5 Ekim 2021 ANLIK altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

    Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki artışın yanı sıra, merkez bankalarının para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerle küresel piyasalarda risk algısının arttığını ifade etti.

    Artan risk algısına karşın altının ons fiyatındaki yükselişlerin sınırlı kaldığına dikkati çeken analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı açıklamalar ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

    Bugünün veri gündeminde Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi öne çıkıyor.

        İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve pazartesi itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

        CUMA PAZARTESİ
        KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
        24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 499,60 499,80 502,00 502,20
        Cumhuriyet Ata Lira 3.294,00 3.315,00 3.309,00 3.330,00
        22 Ayar Bilezik(Gr.) 455,80 459,80 458,00 462,00
        Lira(Tam) Ziynet 3.219,00 3.239,00 3.234,00 3.254,00
        Yarım Ziynet 1.609,00 1.619,00 1.617,00 1.627,00
        Çeyrek Ziynet 805,00 810,00 809,00 814,00

        ALTININ KİLOGRAMI 498 BİN 850 LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 498 bin 850 liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 498 bin 750 lira, en yüksek ise 501 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 498 bin 850 liradan tamamladı.

            KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 143 milyon 110 bin 471,68 lira, işlem miktarı ise 286,48 kilogram oldu.

            Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 176 milyon 280 bin 464,74 lira oldu.

            Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, İstanbul Altın Rafinerisi, Akbank ve IAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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