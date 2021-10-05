22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ekim 2021 ANLIK altın fiyatları

22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları merakla araştırılıyor. Yeni haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarındaki son durum, büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başladı. Peki, 5 Ekim 2021 ANLIK altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?