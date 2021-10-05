22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ekim 2021 ANLIK altın fiyatları

22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları merakla araştırılıyor. Yeni haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarındaki son durum, büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başladı. Peki, 5 Ekim 2021 ANLIK altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki artışın yanı sıra, merkez bankalarının para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerle küresel piyasalarda risk algısının arttığını ifade etti.
Artan risk algısına karşın altının ons fiyatındaki yükselişlerin sınırlı kaldığına dikkati çeken analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı açıklamalar ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.
Bugünün veri gündeminde Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi öne çıkıyor.