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    • Ekonomi
    • 06.10.2021 08:52
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    • 06.10.2021 08:53
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    Anında başvuranlara günde 12 TL taksitle 10.000 TL ihtiyaç krediniz hazır! Nakit paraya sıkıştıysanız!

    Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ve İNG Bank üzerinden başlatılan ideal faizli ihtiyaç kredisi kampanyası faiz oranları vade seçenekleri ve tüm detaylarını detaylı olarak veriyoruz. Kampanya ile TEB ve İNG bankası gene tüm müşterilerine nakit desteği sağlayarak müşterilerinin gereksinimlerini karşılamaktadır.

    takvim.com.tr
    Anında başvuranlara günde 12 TL taksitle 10.000 TL ihtiyaç krediniz hazır!

    Bankalar son dönemde ihtiyaç kredileriyle ilgili çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu anlamda TEB ve İNG Bank ihtiyaç kredileri faiz oranları merak ediliyor. TEB ve İNG Bank kredi kampanyasından yararlanan vatandaşlar TEB ve İNG bankasından aldıkları ideal faizli ihtiyaç kredisi ödemelerini daha rahat sağlıyor ve bugünkü koşullarında meydana gelen nakit ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanıyor.

    TEB 10.000 Bin Lira Düşük Kredi Başvurusu 2021

    TEB bankası tarafından uygulanmakta olan uygun faizli ihtiyaç kredisi , düşük faizli TEB ihtiyaç kredisi kampanyası da devam etmektedir. Türkiye ekonomik bankası tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında banka 1.59 faiz uygular iken yine bu kampanya kapsamın da 10.000 TL'ye 36 aya kadar vade seçeneğini siz müşterileri için sağlıyor.

    Burada bilmeniz gereken çok önemli bir detay ise banka kredi ile yapmış olduğu bildirgede kredi kullanım şartları hakkında değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu da belirtmektedir. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        TEB İhtiyaç Kredisi Nedir?

        İhtiyaç kredisi, eğitim, tatil, yol, giyim, seyahat gibi bireysel harcamalarınız veya hizmet alımlarınız için gerekli nakit ihtiyaçlarınızı karşılayarak geri ödemelerinizi uzun vadede yapabileceğiniz bir finansman aracıdır. Bu sayede ihtiyaçlarınızı ertelemenize gerek kalmadan, bütçenize uygun taksitlerle ödeme planınızı oluşturarak dilediğiniz harcamayı yapabilmiş olursunuz. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        TEB İhtiyaç Kredinizi, 36 aya varan uzun vade avantajları ile kullanabilir, geri ödemelerinizi bütçenize uygun taksitlerle gerçekleştirebilirsiniz.
        İhtiyaç kredilerinde yasal vade sınırı 50.000 TL'ye kadar 36 ay, 50.000 TL üzeri 24 ay olup; cep telefonu alımlarında yasal vade 3.500 TL'ye kadar 12 ay, 3.500 TL üzerinde 3 ay, tablet alımlarında 6 ay, bilgisayar alımlarında 12 ay ile sınırlıdır.

        İNG BANK İhtiyaç Kredisi Nedir?

        ING Bank, tüketicilere ihtiyaç kredisi de vermektedir. İlgili bankadan gereksinim kredisi almak amacıyla, internet üzerinden bankanın çevrimiçi kanallarına müracaat yapılabilir ya da direk geleneksel şubeye gidip kredi başvurunda bulunabilirsiniz. Başvurunuz kısa sürede olumlu sonuçlanacak ve kredi almaya hak kazanacaksınız. Ancak müracaatınızın olumlu değerlendirilmesini sağlanan pek çok ölçüt var ve kredi almak amacıyla bu kıstaslara uyum sağlamanız gerekmektedir.
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        Haberler Ekonomi Anında başvuranlara günde 12 TL taksitle 10.000 TL ihtiyaç krediniz hazır! Nakit paraya sıkıştıysanız!
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