Anında başvuranlara günde 12 TL taksitle 10.000 TL ihtiyaç krediniz hazır! Nakit paraya sıkıştıysanız!

Bankalar son dönemde ihtiyaç kredileriyle ilgili çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu anlamda TEB ve İNG Bank ihtiyaç kredileri faiz oranları merak ediliyor. TEB ve İNG Bank kredi kampanyasından yararlanan vatandaşlar TEB ve İNG bankasından aldıkları ideal faizli ihtiyaç kredisi ödemelerini daha rahat sağlıyor ve bugünkü koşullarında meydana gelen nakit ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanıyor.
TEB 10.000 Bin Lira Düşük Kredi Başvurusu 2021
TEB bankası tarafından uygulanmakta olan uygun faizli ihtiyaç kredisi , düşük faizli TEB ihtiyaç kredisi kampanyası da devam etmektedir. Türkiye ekonomik bankası tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında banka 1.59 faiz uygular iken yine bu kampanya kapsamın da 10.000 TL'ye 36 aya kadar vade seçeneğini siz müşterileri için sağlıyor.
Burada bilmeniz gereken çok önemli bir detay ise banka kredi ile yapmış olduğu bildirgede kredi kullanım şartları hakkında değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu da belirtmektedir. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.