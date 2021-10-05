Hemen PTT’den parayı çekebilirsiniz! İhtiyaç sahibi olan ailelere yardım! Çeşitli yardımları devlet veriyor! İşte başvuru şartları ve yeri

Ekonomik anlamda yetersiz olan ailelere devletten yeni destek paketleri araştırılmaya devam ediyor. PTT aracılığı ile yardımlar alınabilecek ve bu yardımlar sosyal yardımlar genel müdürlüğü doğrultusundan yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan gereksinim sahibi ailelere belirli şartları taşımaları ve lüzumlu başvuruları yapmaları halinde belirli periyotlarda sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Hangi vatandaşlara hangi sosyal yardım ödemeleri yapılmaktadır? Kimler hangi sosyal yardımlardan yararlanabilirler? Sosyal yardım müracaat şartları nelerdir?
MUHTAÇ AİLELERE MADDİ DESTEK YARDIMI
Aileye mensup tüm vatandaşlara kişi başı yardımlar yapılacak. Vatandaşların bu desteklerden faydalanabilmeleri için yapmaları gereken tek şey başvuruda bulunmak. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
DEVLET İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ARTIK ELEKTRİK DESTEĞİ DE VERECEK
Sosyal Yardımlar Genel müdürlüğünün elektrik desteğini almak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken bütün koşulları belirtti.
Bu destekten yaralanmak isteyen vatandaşlar vâkıfa giderek kayıt olmaları dâhilin de aile içerisinde kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretten daha azsa, elektrik desteği alma imkânına sahiptirler. Yani destek alabilme imkânına sahip olmak için hane gelir tutarının 701 Liradan daha düşük olması şartı vardır.
ELEKTRİK YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yardımdan faydalanmak için vatandaşların yanlarında güncel elektrik faturası tutarı olması gerekmektedir. Başvuru için güncel fatura üzerinden sorgulamalar yapılır ve başvuru onaylanır. Sorgulama sonucunun olumlu olması dahilinde ücret nakit olarak verilmez, fatura tutarlarınızdan düşer.
ELEKTRİK FATURASI YARDIMINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Vatandaşlar ikametgâh adreslerinin bağlı olduğu Sosyal yardımlaşma vakıflarına giderek başvuru talebinde bulunabilirler. Başvuru yapılırken hanede yaşayan bireylerin kimlik fotokopileri ile güncel elektrik faturasının sunulması gerekmektedir. Buna ek olarak, muhtarlıklardan temin edilebilecek olan muhtaçlık belgesi de başvuru sırasında yararlı olacaktır.