Ziraat Bankası’ndan 200 bin TL ev kredisi çeken bakın ne kadar para ödemesi yapıyor! Evi olmayan kiracılar dikkat edin!

Ev hayali kuran kiracılara büyük müjde! Birçok vatandaş yükselen kira fiyatlarından şikayetçi. Bu amaçla vatandaşlar ev sahibi olmanın yollarını arıyorlar. Ziraat Bankası ev satın alabilmek isteyenler amacıyla duyuruda bulundu. Kamu bankası doğrultusundan oluşturulan duyuruda, 120 aya kadar vade imkânı ile ideal finansmanlı kredi verileceği açıklandı. 120 aya kadar vade ile satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin en fazla %80'ine kadar kredi kullanabilirsiniz. Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.
Ziraat Bankası'ndan 200 bin TL çeken ne kadar geri ödeme yapacak?
Ziraat Bankası'ndan 200 bin TL ev kredisi çeken bir vatandaşa aylık yüzde 1,37 faiz seviyesi uygulanıyor. Banka doğrultusundan oluşturulan hesaplamaya göre vatandaşın taksit ödemesi 3.405,31 TL olarak belirleniyor. Ziraat Bankası konut kredisi senelik maliyet seviyesi ise yüzde 18.0535
olarak açıklandı. Söz hususu kredi 120 ay vade ile vatandaşlara veriliyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Banka kredi açıklamaları:
Krediye husus gayrimenkul üstüne ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi durumunda ek teminat talep edilebilir. Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, hususi ve mecburi deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.