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    • Ekonomi
    • 04.10.2021 15:34
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    • 04.10.2021 15:34
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    4 Ekim serbest piyasa güncel canlı döviz kuru fiyatları! Dolar ne kadar oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL?

    Yeni haftanın ilk gününde dolar ve euro fiyatlarında yaşanan gelişmeler takip edilmeye başlandı. Her gün anlık olarak takip edilen dolar kaç TL oldu sorusu yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Son günlerde yukarı yönlü hareket eden dolar fiyatları ekim ayının ilk günlerinde de aynı rotada ilerliyor. Peki, 4 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşter anlık döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    4 Ekim serbest piyasa güncel canlı döviz kuru fiyatları!

    Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından önem arz eden döviz kuru ile ilgili arayış sürüyor.Her gün anlık olarak takip edilen dolar kaç TL sorusu merak edilip araştırılıyor. Haberimizde bugüne ait dolar, euro ve sterlin alış satış rakamlarını derledik. Peki, 4 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    4 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,8350

    Dolar satış: 8,8370



    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,2833

    Euro Satış: 10,2983
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        Haberler Ekonomi 4 Ekim serbest piyasa güncel canlı döviz kuru fiyatları! Dolar ne kadar oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL?
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