Ve netleşti! İlave tediye ne zaman ödenecek? 2021 kamu ve taşeron işçisi 4. tediye ne zaman yatacak?

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?



Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak.

İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılmaktadır.