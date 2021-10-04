Ve netleşti! İlave tediye ne zaman ödenecek? 2021 kamu ve taşeron işçisi 4. tediye ne zaman yatacak?

Tediye ödeme tarihleri yüz binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. Taşeron ve kamu işçileri ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte tediye ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı akıllarda yer ediniyor. Ödemeler ise her çalışanın aldığı maaşa göre farklılıklar gösteriyor. Bilindiği üzere yılda 4 taksit halinde ödemesi gerçekleştirilen tediyelerin hesaplanması işçilerin aldığı maaşın brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Peki, ilave tediye ne zaman ödenecek? 2021 kamu ve taşeron işçisi 4. tediye ne zaman yatacak? İşte sorunun yanıtı...
TEDİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.