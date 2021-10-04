Dogecoin son dakika ne zaman yükselecek? 4 Ekim Dogecoin yorumları! Elon Musk twitter’da Doge paylaşımı ile kafaları karıştırdı...

Her fırsat bulduğunda Dogecoin ile ilgili paylaşımda bulunan Elon Musk Twitter'da yine paylaşım yaptı. Dogecoin geçen hafta 21 centi aştı. DOGE yüzde 1.6 değer kaybetti anca 21 centin üzerinde kalmayı başardı. Bugün yaşanan düşüşle birlikte Dogecoin yorumları araştırılmaya başlandı. Peki, Dogecoin son dakika ne zaman yükselecek? 4 Ekim Dogecoin yorumları!