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    • Ekonomi
    • 04.10.2021 17:02
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    • 04.10.2021 17:04
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    Dogecoin son dakika ne zaman yükselecek? 4 Ekim Dogecoin yorumları! Elon Musk Twitter'da Doge paylaşımı ile kafaları karıştırdı...

    Dogecoin hakkında aramalar hız kazandı. Dogecoin geçen hafta 21 centi aştı. DOGE yüzde 1.6 değer kaybetti anca 21 centin üzerinde kalmayı başardı. Bugün yaşanan düşüşle birlikte Dogecoin yorumları araştırılmaya başlandı. Peki, Dogecoin son dakika ne zaman yükselecek? 4 Ekim Dogecoin yorumları!

    takvim.com.tr
    Dogecoin son dakika ne zaman yükselecek? 4 Ekim Dogecoin yorumları! Elon Musk twitter’da Doge paylaşımı ile kafaları karıştırdı...

    Her fırsat bulduğunda Dogecoin ile ilgili paylaşımda bulunan Elon Musk Twitter'da yine paylaşım yaptı. Dogecoin geçen hafta 21 centi aştı. DOGE yüzde 1.6 değer kaybetti anca 21 centin üzerinde kalmayı başardı. Bugün yaşanan düşüşle birlikte Dogecoin yorumları araştırılmaya başlandı. Peki, Dogecoin son dakika ne zaman yükselecek? 4 Ekim Dogecoin yorumları!

    4 EKİM ANLIK DOGECOIN FİYATI!

    1 DOGE = $ 0,230735

    İŞTE ELON MUSK'IN O TWİTİ!

    DOGECOİN (DOGE) YORUMLARI!

    Analistlere göre, en popüler şaka kripto para birimi Dogecoin (DOGE), son 24 saatlik zaman diliminde 0.2269 dolara dokunmayı başardı. Ancal genel piyasa trendi ile birlikte geri çekilen DOGE, 0.2130 dolarlık destek alanına düşüş kaydetti.

        Dogecoin'in 0.2130 dolarlık alanı kaybetmesi yolculuğu 0.2050 dolar desteğine taşıyabilir. Bunun yanı sıra satış baskısının devamında 0.20 dolar tehditi ile karşı karşıya kalacak olan boğaların burada acil destek planını devreye sokması gerekebilir. Aksi takdirde 0.20 doların kaybedilmesi düşüşü derinleştirebilir.
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        Haberler Ekonomi Dogecoin son dakika ne zaman yükselecek? 4 Ekim Dogecoin yorumları! Elon Musk Twitter'da Doge paylaşımı ile kafaları karıştırdı...
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