Dogecoin son dakika ne zaman yükselecek? 4 Ekim Dogecoin yorumları! Elon Musk twitter’da Doge paylaşımı ile kafaları karıştırdı...

Her fırsat bulduğunda Dogecoin ile ilgili paylaşımda bulunan Elon Musk Twitter'da yine paylaşım yaptı. Dogecoin geçen hafta 21 centi aştı. DOGE yüzde 1.6 değer kaybetti anca 21 centin üzerinde kalmayı başardı. Bugün yaşanan düşüşle birlikte Dogecoin yorumları araştırılmaya başlandı. Peki, Dogecoin son dakika ne zaman yükselecek? 4 Ekim Dogecoin yorumları!
4 EKİM ANLIK DOGECOIN FİYATI!
1 DOGE = $ 0,230735
İŞTE ELON MUSK'IN O TWİTİ!
Floki Frunkpuppy pic.twitter.com/xAr8T0Jfdf— Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2021
DOGECOİN (DOGE) YORUMLARI!
Analistlere göre, en popüler şaka kripto para birimi Dogecoin (DOGE), son 24 saatlik zaman diliminde 0.2269 dolara dokunmayı başardı. Ancal genel piyasa trendi ile birlikte geri çekilen DOGE, 0.2130 dolarlık destek alanına düşüş kaydetti.