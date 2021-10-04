Carrefoursa kredi nasıl alınır? Faizsiz 2.000 - 40 bin TL arası Carrefoursa kredi alma şartları! SMS ile 18 ay vadeli alışveriş kredisi...

Carrefoursa kredi nasıl alınır? Carrefoursa ile Fibabanka anlaşmasına göre, teknolojik ürünlerde geçerli olacak kredi tanıtıldı. İhtiyaçlarını gidermek isteyen ancak nakit sıkıntısı yaşayan kişiler, Carrefoursa kredisi ile 18 ay vadeli elektronik ürünleri ve cep telefonu satın alabilecek. Kampanya kapsamında bankaya gitmeye gerek kalmayacak. Alınacak kredi 2.000 TL - 40.000 TL arasında olacak. Peki; Carrefoursa kredi nasıl alınır? İşte tüm merak edilenler!
FİBABANKA MÜŞTERİLERİNE ÖZEL ELEKTRONİK ÜRÜN VE CEP TELEFONU HARCAMALARINDA FAİZSİZ KREDİ FIRSATI!
Carrefoursa tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
CarrefourSA mağazalarından yapacağınız teknolojik ürün alışverişlerinize özel faizsiz Fibabanka Alışveriş Kredisi ile dilediğiniz elektronik ürünü veya cep telefonunu hemen alın, vade farksız taksit taksit ödeyin!
CarrefourSA Elektronik Kredisi Avantajları
400 TL - 40.000 TL arasında kredi kullanım fırsatı
18 aya varan vade seçenekleri ile ödeme imkanı
Kredi tahsis ücretsiz
Hayat Sigortası