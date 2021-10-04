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    • Ekonomi
    • 04.10.2021 17:42
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    • 04.10.2021 17:42
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    Carrefoursa kredi nasıl alınır? Faizsiz 2.000 - 40 bin TL arası Carrefoursa kredi alma şartları! SMS ile 18 ay vadeli alışveriş kredisi...

    Carrefoursa ile Fibabanka anlaşmasına göre, teknolojik ürün alışverişlerine özel faizsiz Fibabanka Alışveriş Kredisi ile dilediğiniz elektronik ürünü veya cep telefonunu hemen alın, vade farksız taksit taksit ödeyin. Alışveriş kredisini dilediğiniz CarrefourSA mağazasında harcayabiliyorsunuz. Saniyeler içinde SMS ile kredi işlemlerinizi bankaya gitmeden yapabileceksiniz. Gündelik yaşamda ve iş hayatında her an ihtiyaç duyduğumuz bu ürünleri satın almak için Alışveriş Kredisi, her bütçeye uygun kredi çözümlerini sunuyor. İşte, Carrefoursa kredisi hakkında merak edilen tüm bilgiler!

    takvim.com.tr
    Carrefoursa kredi nasıl alınır?

    Carrefoursa kredi nasıl alınır? Carrefoursa ile Fibabanka anlaşmasına göre, teknolojik ürünlerde geçerli olacak kredi tanıtıldı. İhtiyaçlarını gidermek isteyen ancak nakit sıkıntısı yaşayan kişiler, Carrefoursa kredisi ile 18 ay vadeli elektronik ürünleri ve cep telefonu satın alabilecek. Kampanya kapsamında bankaya gitmeye gerek kalmayacak. Alınacak kredi 2.000 TL - 40.000 TL arasında olacak. Peki; Carrefoursa kredi nasıl alınır? İşte tüm merak edilenler!

    FİBABANKA MÜŞTERİLERİNE ÖZEL ELEKTRONİK ÜRÜN VE CEP TELEFONU HARCAMALARINDA FAİZSİZ KREDİ FIRSATI!

    Carrefoursa tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

    CarrefourSA mağazalarından yapacağınız teknolojik ürün alışverişlerinize özel faizsiz Fibabanka Alışveriş Kredisi ile dilediğiniz elektronik ürünü veya cep telefonunu hemen alın, vade farksız taksit taksit ödeyin!

    CarrefourSA Elektronik Kredisi Avantajları

    400 TL - 40.000 TL arasında kredi kullanım fırsatı

    18 aya varan vade seçenekleri ile ödeme imkanı

    Kredi tahsis ücretsiz

    Hayat Sigortası

        BAŞVURU VE KREDİ KULLANIM ADIMLARI

        Hemen başvurmak için CSA boşluk T.C. kimlik numaranızı 3422'ye gönderebilirsiniz.

        SMS ile onayınızı aldıktan sonra, herhangi bir CarrefourSA mağazasına giderek dilediğiniz ürünü satın alabilirsiniz.

        Kredinizi alışveriş tutarınıza göre tek seferde kullanabilirsiniz.

        Yeniden ihtiyacınız olması durumunda yeniden SMS ile onay almanız gerekmektedir.

        KREDİ TAKSİT ÖDEMESİ YAPABİLECEĞİNİZ KANALLARIMIZ

        İnternet Bankacılığı

        444 88 88 Telefon Bankacılığı

        Mobil Bankacılık

        Fibabanka şubeleri

        ÖNEMLİ BİLGİLER

        Cep telefonu alımlarında 3.500 TL'ye kadar 12 ay taksitli faizsiz kredi seçeneklerimizden faydalanabilirsiniz.

        3.500 TL üzeri cep telefonu alımlarında 3 ay taksitli faizsiz kredi seçeneklerimizden faydalanabilirsiniz. Bilgisayar ve tablet alımları 6 ay taksit ile sınırlıdır.

        Fibabanka, kredileri serbestçe değerlendirme ve koşulları değiştirme hakkına sahiptir.

        Fibabankalılara Özel Masrafsız, Faizsiz Alışveriş Kredisi!

        Fibabanka ayrıcalığı ile CarrefourSA mağazalarında geçerli Alışveriş Kredisi fırsatı sizi bekliyor!

        CARREFOURSA ALIŞVERİŞ KREDİSİ AVANTAJLARI

        %0 faiz imkanı

        600 TL - 2.000 TL arasında kredi kullanım fırsatı

        4 taksitte ödeme imkanı

        Sigorta bedelsiz

        Kredi tahsis ücretsiz

            BAŞVURU VE KREDİ KULLANIM ADIMLARI

            444 88 88 Telefon Bankacılığımızı arayarak veya şubelerimizi ziyaret ederek kredi başvurusunda bulunabilir ve onaylanan kredinizi anında kullanabilirsiniz.

            Alışveriş Kredinizi dilediğiniz CarrefourSA mağazasında harcayabilirsiniz.

            CarrefourSA müşterisi değilseniz kredinizi kredi kullandırımı için gelen KVKK SMS'ine onay vermenizi takiben bir gün sonra alışverişlerinizde kullanmaya başlayabilirsiniz.

            Kredinizi tek seferde ya da farklı alışverişlerinizde kullanabilirsiniz.

            İhtiyacınız olması durumunda CarrefourSA Alışveriş Kredisi'nden yeniden yararlanabilmek için 444 88 88 Fibabanka Telefon Bankacılığımızı arayarak veya şubelerimizi ziyaret ederek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredinizin onaylanması durumunda anında kullanabilirsiniz.

            Kredi Taksit Ödemesi Yapabileceğiniz Kanallarımız

            Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı

            Fibabanka Şube ve ATMleri

            444 88 88 Telefon Bankacılığı

            Fibabanka Banka Kartınız ile tüm İş Bankası Bankamatikleri

            ÖNEMLİ BİLGİLER

            Alışveriş kredinizi CarrefourSA mağazalarında kullanmasanız dahi, taksit günlerinizde kredinizi ödemeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz.

            Alkollü içecekler, tütün mamulleri, GSM TL yükleme harcamaları, kuyum, mobilya, bitki & saksı alışverişleri, gıda ürünleri kampanya kapsamında olmadığından, CarrefourSA Alışveriş Kredisi ile satın alım gerçekleştirilememektedir.

            Fibabanka, işbu kredileri serbestçe değerlendirme ve koşulları değiştirme hakkına sahiptir.
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            Haberler Ekonomi Carrefoursa kredi nasıl alınır? Faizsiz 2.000 - 40 bin TL arası Carrefoursa kredi alma şartları! SMS ile 18 ay vadeli alışveriş kredisi...
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