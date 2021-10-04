Kiralık mobilya devri! Öğrenciye yazlıkçıya kolaylık...

Mobilya ihtiyacı artık kiralanarak da karşılanabiliyor. Dünyanın birçok yerinde uygulanan mobilya kiralama modeli, girişimci Ayla Şahanoğlu Ceyhan tarafından ülkemize taşındı. Ev ve ofis için ihtiyaç duyulan mobilya ve aksesuarlar, elektronik ev aletleri, ev tekstili-mutfak aksesuarları, outdoor ve spor ürünleri ile özel etkinliklerde gereken ürünler, Mobilya Kirala'nın internet sitesi üzerinden ya da mağazasından istenen süre için kiralanabiliyor. Özellikle yazlıklar, öğrenci evleri gibi belirli süre kullanılan yerlere mobilya ve eşya alma zorunluluğu, bu model ile ortadan kalkıyor.





TEK ÜRÜN İÇİN DE İMKAN VAR

Aylık ödemeler kiralama süresine göre değişiyor. Tek bir mobilya da evin tüm eşyaları da kiralanabiliyor. Evler, öğrenci evleri, ofisler için hazırlanmış paketler de var. Öğrenciler için oturma odası, yemek odası ve yatak odası ürünlerini içeren paketlerin aylık kiraları 245 liradan başlıyor. En düşük fiyatlı paket; 3'lü açılır koltuk, 3 kapılı gardırop, yatak, karyola, komodin, bilgisayar masası, sandalye ve kitaplık içeren 8 üründen oluşuyor ve 24 aylık kiralamada uygulanıyor. Seçilen paketlere göre ve kiralama süresi kısaldıkça fiyat artıyor. Oturma odası, yatak odası ve yemek odası ürünlerini içeren ev paketinde de aylık ödemeler 781 liradan başlarken; çalışma masası, yönetici koltuğu, dolap gibi temel ihtiyaçları içeren ofis ürünleri ise 191 liradan başlayan fiyatlarla kiralanabiliyor. Aylık kira; belli süre ihtiyaç duyulan bahçe mobilyasında 256, çocuk otomobil koltuğunda 72,35 lira...