Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 4 Ekim evde bakım maaşı sorgulama ekranı! Evde bakım maaşı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Ekim ayının ilk günleri yaşanırken Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın her ay engelli vatandaşlara ödediği evde bakım maaşı araştırmaları da hız kazandı. Peki başvuru yapacakların hangi şartları taşıyor olması gerekir? İşte detaylar…
EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
2021 Ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Bakanlık tarafından ödemeler her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Ekim ayı ödemelerinin hangi illere yattığını gösteren güncel liste yayınlandığında takvim.com.tr'de yer alacak.
?EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için "Evde Bakım Yardımı" hizmeti veriliyo.
Bu kapsamda, 2021 yılı ikinci altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.797 TL'ye yükseldi.