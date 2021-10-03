Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.10.2021 06:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.10.2021 06:50
    ABONE OL

    Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 4 Ekim evde bakım maaşı sorgulama ekranı! Evde bakım maaşı ne kadar?

    Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli vatandaşların yakınlarına her ay belirli miktarda ödeme yapıyor ve ekonomik olarak rahat bir nefes almalarına olanak tanıyor. Peki 4 Ekim evde bakım maaşı sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Bu önemli yardımdan yararlanabilmek için başvuru şartları neler? Diğer yandan Evde bakım maaşı ne kadar? Sorusuna da cevap aranıyor. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 4 Ekim evde bakım maaşı sorgulama ekranı! Evde bakım maaşı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Ekim ayının ilk günleri yaşanırken Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın her ay engelli vatandaşlara ödediği evde bakım maaşı araştırmaları da hız kazandı. Peki başvuru yapacakların hangi şartları taşıyor olması gerekir? İşte detaylar…

    EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    2021 Ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Bakanlık tarafından ödemeler her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Ekim ayı ödemelerinin hangi illere yattığını gösteren güncel liste yayınlandığında takvim.com.tr'de yer alacak.

    ?EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için "Evde Bakım Yardımı" hizmeti veriliyo.

    Bu kapsamda, 2021 yılı ikinci altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.797 TL'ye yükseldi.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kasım’da emeklilik
        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 4 Ekim evde bakım maaşı sorgulama ekranı! Evde bakım maaşı ne kadar?
            SON DAKİKA