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    Kapadokya'da balon turizmi! Tur ve fotoğraf kuyruğu...

    Kapadokya'da, sıcak hava balon turlarına ilgi artıyor. Balonların çevreleri, tura katılmak isteyenlerin ve bu görsel şovu izlemek için gelenlerin akınına uğruyor. Öte yandan Göbeklitepe'de sıcak hava balonu uçuşları yeniden başladı.

    Balon turizmi

    Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, sıcak hava balon turlarına ilgi artıyor. Balonların çevreleri, tura katılmak isteyenlerin ve bu görsel şovu izlemek için gelenlerin akınına uğruyor. Bölgeye yerli turist taşıyan bir turizm acentesinin yetkilisi olan Osman Ünlü, balon turuna yer bulamadıkları için katılamayanları otobüslerle yüksek alanlara taşıdıklarını anlattı. Ünlü, "Günde yaklaşık 180 balon uçuyor ama talep yoğunluğundan yer bulmakta sorun yaşanıyor. Katılamayanlar üzülüyor" dedi.

    GÖBEKLİTEPE'DE DE UÇUŞLAR BAŞLADI
    Şanlıurfa'ya 30 kilometre mesafedeki, 'tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe'de sıcak hava balonu uçuşları yeniden başladı. Haftanın 3 günü, yaklaşık bin lira olan balon uçuşlarına katılmak isteyenler, gün doğumundan önce Göbeklitepe'ye akın ediyor.

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