İBB burs başvurusu başladı mı, ne zaman? İBB 'Genç Üniversiteli' eğitim yardımı başvuru şartları neler? İBB burs parası kaç TL 2021?

Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler tarafından burs imkanları araştırılmaya başlandı. Bunlardan biri de İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği oldu. İBB bu sene öğrenci başına 3 bin 200 TL destek sağlayacağını duyurdu. Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler burs başvuru şartları ve tarihi hakkında gerekli araştırmalara başladı. Peki, İBB burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği şartları neler? İşte konu hakkında tüm detaylar!
İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NEREDEN YAPILACAK?
Başvurular "gencuniversiteli.ibb.istanbul" sayfasından yapılacak. 5 Ekim – 22 Ekim tarihleri arasında başvurular alınacak.
İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
Bu yıl öğrenci başına 3 bin 200 TL destek sağlanacak
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adaylarda aranan başvuru şartları ise şu şekilde;
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.