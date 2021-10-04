İBB burs başvurusu başladı mı, ne zaman? İBB 'Genç Üniversiteli' eğitim yardımı başvuru şartları neler? İBB burs parası kaç TL 2021?

Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler tarafından burs imkanları araştırılmaya başlandı. Bunlardan biri de İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği oldu. İBB bu sene öğrenci başına 3 bin 200 TL destek sağlayacağını duyurdu. Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler burs başvuru şartları ve tarihi hakkında gerekli araştırmalara başladı. Peki, İBB burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği şartları neler? İşte konu hakkında tüm detaylar!