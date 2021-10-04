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    • Ekonomi
    • 04.10.2021 16:37
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    • 04.10.2021 16:37
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    İBB burs başvurusu başladı mı, ne zaman? İBB 'Genç Üniversiteli' eğitim yardımı başvuru şartları neler? İBB burs parası kaç TL 2021?

    İBB burs başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. Bu yıl öğrenci başına 3 bin 200 TL destek başvuru yapılacağı açıklandı. İBB Genç Üniversiteli burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihi ve şarları hakkında araştırmalara başladı. Başvurular “gencuniversiteli.ibb.istanbul” sayfasından yapılacak. Peki, İBB burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği şartları neler 2021? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    İBB burs başvurusu başladı mı, ne zaman 2021?

    Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler tarafından burs imkanları araştırılmaya başlandı. Bunlardan biri de İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği oldu. İBB bu sene öğrenci başına 3 bin 200 TL destek sağlayacağını duyurdu. Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler burs başvuru şartları ve tarihi hakkında gerekli araştırmalara başladı. Peki, İBB burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği şartları neler? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NEREDEN YAPILACAK?

    Başvurular "gencuniversiteli.ibb.istanbul" sayfasından yapılacak. 5 Ekim – 22 Ekim tarihleri arasında başvurular alınacak.

    İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

    Bu yıl öğrenci başına 3 bin 200 TL destek sağlanacak

    İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Adaylarda aranan başvuru şartları ise şu şekilde;

    T.C. vatandaşı olmak

    Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

    Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

    Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

    Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

    Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

    Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

        KİMLER BAŞVURU YAPAMAYACAK?

        Açık öğretimde okuyanlar, uzaktan öğretim görenler, ücretli değişim programında bulunanlar, 25 yaşından büyükler, öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar, yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuru yapamayacak.
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        Haberler Ekonomi İBB burs başvurusu başladı mı, ne zaman? İBB 'Genç Üniversiteli' eğitim yardımı başvuru şartları neler? İBB burs parası kaç TL 2021?
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