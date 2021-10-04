Enflasyon rakamları her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanıyor ve ekonomi gündeminde büyük önem taşıyor. Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi sonrasında piyasalarda da yön verici etkiye sahip, kira artış oranını da direkt etkileyecek olan enflasyon rakamları milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Peki Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar…
EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU MU?
Eylül ayı enflasyon oranları henüz belli olmadı, 4 Ekim'de saat 10.00'da açıklanacak.
EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ekim pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,71, en yüksek yüzde 2,30 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,34) göre bir önceki ay yüzde 19,25 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,69'a yükseleceği hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,12 artış göstermişti.