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    • Ekonomi
    • 04.10.2021 07:48
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    • 04.10.2021 07:48
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    Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olacak?

    Milyonlarca kişi Ekim ayının ilk günleri yaşanırken Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Sorusuna yanıt arıyor. Ağustos ayı enflasyon rakamlarına bakıldığında yüzde 1,12 artış varken bu oran yıllık bazda yüzde 19,25’ti. Peki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay başı olduğu gibi Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olacak? Eylül ayı enflasyon beklentisine ilişkin anket de yayınlanınca gözler TÜİK’ten gelecek açıklamaya çevrildi. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı mı?

    Enflasyon rakamları her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanıyor ve ekonomi gündeminde büyük önem taşıyor. Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi sonrasında piyasalarda da yön verici etkiye sahip, kira artış oranını da direkt etkileyecek olan enflasyon rakamları milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Peki Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar…

    EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU MU?

    Eylül ayı enflasyon oranları henüz belli olmadı, 4 Ekim'de saat 10.00'da açıklanacak.

    EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ekim pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,71, en yüksek yüzde 2,30 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,34) göre bir önceki ay yüzde 19,25 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,69'a yükseleceği hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,12 artış göstermişti.

        AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI NE KADARDI?

        Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu.

        TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.

        Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi.

        Yıllık en düşük artış %1,79 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,79 ile haberleşme, %7,47 ile giyim ve ayakkabı ve %10,75 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,00 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %22,91 ile ev eşyası ve %21,76 ile ulaştırma oldu.
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        Haberler Ekonomi Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olacak?
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