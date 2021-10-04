3.5 milyon istihdam! Özel bürodan iş arama rehberi: Adaylardan hiçbir ücret talep edilmiyor

Türkiye'de iş ve işçi bulmaya aracılık eden, İŞKUR'a kayıtlı faaliyet gösteren 551 özel istihdam bürosu bulunuyor. Bu bürolar, üç yıllık ekonomik program kapsamında 3.5 milyon istihdam yaratmada da aktif rol üstlenecek. Bürolar, daimi çalışanların yanı sıra iş sözleşmesi devam eden işçinin hamilelik, yıllık izin, hastalık gibi nedenlerle iş sözleşmesinin aksıya alınması durumunda işverenin ihtiyacını karşılamak için de eleman temin ediyor. Bürolar, enerji, perakende, telekomünikasyon, hızlı tüketim, finans gibi alanlardan ofis destek personeline kadar geniş bir alanda birçok sektöre hizmet veriyor. Adaylardan hiçbir şekilde ücret talep edilmiyor.
Bürolar, mevsimlik tarım işleri, temizlik, hasta, yaşlı, çocuk bakım hizmetleri gibi ev hizmetlerinde süre sınırı aranmadan personel ihtiyacını karşılıyor. Özel istihdam büroları sadece işverenlerden ücret alabilir. Yönetmelikte belirlenen meslekler ve üst düzey yöneticiler hariç, iş arayandan hiçbir ad altında ücret alınamaz, menfaat temin edilemez. Sabah'ta yer alan habere göre dönemsel olarak çalışanların yasal haklarının güvence altına alınması, genç nüfusun iş hayatına geçişinin kolaylaştırılması temel hedefler arasında yer alıyor.
Binlerce kişiye iş kapısı açan özel istihdam bürolarına yönelik merak edilen soruların yanıtları şöyle:
1-Özel istihdam büroları hangi faaliyetlerde bulunabilir?
İş ve işçi bulmaya aracılık eder, istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetleri yürütebilir. Mesleki eğitim düzenleyebilir, yetki verilmesi durumunda geçici iş ilişkisi kurabilir. Aracılık faaliyetleri iş arayan ya da işverenle yüz yüze ya da elektronik bilgi işlem araçları ile görüşme yapılarak gerçekleştirilebilir.
2- Bu bürolar hangi kapsamda geçici iş ilişkisi kurabilir?
Geçici iş ilişkisi özel istihdam bürosu aracılığı ya da holding bünyesinde, aynı şirket topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme ile yapılabilir. İŞKUR tarafından izin verilen özel istihdam bürosunun bir işverenle geçici iş sağlama sözleşmesi yararak bir işçisini geçici olarak bu işverene devri ile kurulabilir. Ev hizmetleri, mevsimlik tarım işlerinde, işletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde, iş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde geçici iş ilişkisi kurabilir.
3-Özel istihdam büroları hangi faaliyetlerde bulunamazlar?
Özel istihdam büroları kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için aracılık faaliyeti yürütmez. Yetkisi olsa bile yer altında maden çıkarılan işyerlerinde geçici iş ilişkisi kurulamaz.