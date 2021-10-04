3.5 milyon istihdam! Özel bürodan iş arama rehberi: Adaylardan hiçbir ücret talep edilmiyor



4- Özel istihdam bürosu izin başvuruları ve geçici iş ilişkisi yetki başvuruları nereye yapılıyor?

İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezlerine başvurulabilir. İlgili birimlerin bilgileri Kurum'un internet sayfasında yer alıyor. Özel istihdam bürosu izni teminatı bu yıl için 71 bin 550 lira, geçici iş ilişkisi yetkisi teminatı bu yıl için 715 bin 500 lira.



5-Özel istihdam bürolarının yükümlülükleri nelerdir?

İş arayanlardan ücret almamak, menfaat sağlamamak ve bu amaçlarla sözleşme yapmamak gerekiyor. Büro çalışma izni bulunmayan yabancılara yönelik (geçici iş ilişkisi faaliyeti hariç) aracılık faaliyeti kapsamında danışmanlık hizmeti verebilir, bu kişileri işe yönlendirebilir. İşgücünün sigortasız çalışması, sendikaya üye olmaması, asgari ücretin altında ücret ödenmesi koşullarını taşıyan ve bu nedenle geçersiz sayılan anlaşmalar yapılmamalıdır. İşverenin veya iş arayanın, işe yerleştirme faaliyeti için diğer özel istihdam bürolarından veya Kurumdan hizmet almasını engelleyen anlaşmalarda yapılamaz. İş ve işçi bulma faaliyeti için toplanan bilgiler amacı dışında kullanılamaz.



6- İzin belgesinde süre sınırı var mı?

Büroların izin, yetkileri üç yıl geçerli. Başvuru anında verilen teminat mektubu, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere brüt asgari ücrete göre yeniden hesaplanarak artırılıyor. Özel istihdam bürosu izin belgesi, yalnızca izin verilen gerçek veya tüzel kişiliklerce kullanılır, devredilemez.



7-Özel istihdam büroları kimden ücret alacaklardır?

Özel istihdam büroları sadece işverenlerden ücret alabilirler. Yönetmelikte belirlenen meslekler ve üst düzey yöneticiler hariç, iş arayandan hiçbir ad altında ücret alınamaz, menfaat temin edilemez.