Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu? TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç? 2021 kira zammı hesaplama!

Ekim ayının gelmesiyle birlikte hem ev sahipleri hem de kiracılar zam oranları hakkında araştırmalara başladı. Peki Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu? TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç? Kontratını yenileyecek olanlar belirlenen oran doğrultusunda işlem yapabilecek, tam tersi durumlarda ise yasal işlemler başlatılabilecek. Peki TÜİK tarafından açıklanan bu oran Ekim ayı için belli oldu mu? İşte 2021 kira zammı hesaplama işlemi!