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    • Ekonomi
    • 04.10.2021 07:15
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    • 04.10.2021 07:15
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    Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu? TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç? 2021 kira zammı hesaplama!

    Milyonlarca ev sahibi ve kiracı Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu? Sorusuna yanıt arıyor. Her ay başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine bağlı olarak kira artış oranları da belirleniyor. Geçtiğimiz Eylül ayında bu oran %15,15 olarak belirlenmişti. Şimdi ise gözler Ekim ayına çevrildi ve özellikle kontrat yenileyecek olanlar bu orana uygun şekilde bir düzenleme yapacak. Peki TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç? 2021 kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Konu hakkında son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu?

    Ekim ayının gelmesiyle birlikte hem ev sahipleri hem de kiracılar zam oranları hakkında araştırmalara başladı. Peki Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu? TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç? Kontratını yenileyecek olanlar belirlenen oran doğrultusunda işlem yapabilecek, tam tersi durumlarda ise yasal işlemler başlatılabilecek. Peki TÜİK tarafından açıklanan bu oran Ekim ayı için belli oldu mu? İşte 2021 kira zammı hesaplama işlemi!

    EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

    Zam oranları 4 Ekim günü açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak ve haberimizde yer alacaktır.

    KİRA ZAMMI HESAPLAMA

    Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

    Örnek:

    Mevcut kira bedeli: 1000 TL

    Zam oranı: 15,15

    Zam bedeli: 151,5 TL

    Zamlı kira bedeli: 1.151,5 TL

        EYLÜL AYI KİRA ARTIŞI NE KADARDI?

        TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.

        YASAL KİRA ZAMMI NASIL YAPILIR?

        Ev ve işyeri kiralarında geçen yılın başına kadar taraflar aralarında farklı bir oran belirlememişse Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artışlar dikkate alınıyordu. Geçen yılın başında yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle kira artışlarında uygulanabilecek en üst sınır TÜFE'ye (Tüketici Fiyatları Endeksi) bağlandı.

        Yürürlükteki yasal düzenlemeye göre, kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahiplerinin bu oranın üzerinde zam yapmaları yasak.

        Ev sahiplerinin kiraya zam yapmadan önce, o ayın açıklanan zam oranını öğrenmesi ve yeni kira sözleşmesini buna göre hazırlaması gerekiyor. Eğer sınır aşılırsa, kiracı dava açabiliyor. Eğer kiracı, kendi isteğine göre bir bedel belirleyip mal sahibine ödeme yapıyorsa, mal sahibinin de aradaki farkı icra dairesi kanalıyla talep etme hakkına sahip oluyor.
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        Haberler Ekonomi Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu? TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç? 2021 kira zammı hesaplama!
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