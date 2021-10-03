Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu? TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç? 2021 kira zammı hesaplama!

Ekim ayının gelmesiyle birlikte hem ev sahipleri hem de kiracılar zam oranları hakkında araştırmalara başladı. Peki Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu? TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç? Kontratını yenileyecek olanlar belirlenen oran doğrultusunda işlem yapabilecek, tam tersi durumlarda ise yasal işlemler başlatılabilecek. Peki TÜİK tarafından açıklanan bu oran Ekim ayı için belli oldu mu? İşte 2021 kira zammı hesaplama işlemi!
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Zam oranları 4 Ekim günü açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak ve haberimizde yer alacaktır.
KİRA ZAMMI HESAPLAMA
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
Örnek:
Mevcut kira bedeli: 1000 TL
Zam oranı: 15,15
Zam bedeli: 151,5 TL
Zamlı kira bedeli: 1.151,5 TL