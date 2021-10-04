Evlenene en az 9 bin TL! 24 maaştan oluşan çeyiz yardımı...





■ KİMLER YARARLANIYOR, YAŞ SINIRI VAR MI?

Babalarından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor. Burada yaşa bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli. Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonra yapılıyor.



■ NE KADAR PARA ÖDENİYOR?

Bu paranın miktarı yetim kızın aldığı maaş ile belirleniyor. Örneğin; her ay bin lira yetim maaşı alan bir kız çocuğuna, çeyiz yardımı olarak toplam 24 bin lira ödeniyor. Çeyiz yardımı 24 maaşın toplamından oluşuyor.



Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor. Emekli aylığı bin 500 liradan az olamıyor. Buna göre yüzde 25 hisse oranı olan bir kız çocuğu en az 375 lira ölüm aylığı alıyor. Bu kişinin alacağı çeyiz parası 9 bin lira oluyor.