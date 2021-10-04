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    • Ekonomi
    • 04.10.2021 09:13
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    • 04.10.2021 09:25
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    Yeni sigara zammı var mı, geldi mi? 4 Ekim 2021 sigara fiyatları: Kent D Range Blue, Camel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

    Sabah saatlerinden itibaren binlerce sosyal medya kullanıcısı sosyal medyada sigaraya zam geldiğini konuşmaya başladı. Ortaya atılan iddiaların ardından marka marka sigara fiyatları merak ediliyor. Ayrıca markalardan resmi bir açıklama gelip gelmediği de akıllarda yerini koruyor. Peki, yeni sigara zammı var mı, geldi mi? 4 Ekim 2021 sigara fiyatları ne kadar oldu? Kent D Range Blue, Camel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

    Yeni sigara zammı var mı, geldi mi? 4 Ekim 2021 sigara fiyatları: Kent D Range Blue, Camel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

    Yeni sigara zammı olup olmadığı tiryakiler tarafından arama motorları üzerinden merakla araştırılıyor. Tiryakiler içtikleri sigara markalarına zam yapılıp yapılmadığı konusundaki yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, yeni sigara zammı var mı, geldi mi? 4 Ekim 2021 sigara fiyatları: Kent D Range Blue, Camel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel listesi

    YENİ SİGARA ZAMMI VAR MI?

    Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

    İşte 4 Ekim 2021 sigara fiyatları;

    GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

    JTI

    Winston Slender: 15 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

    Winston: 16 TL

    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL

    Camel: 15 TL

    Monte Carlo Slender: 14 TL

    Monte Carlo: 14,5 TL

    LD: 14 TL

    Philip Morris

    Marlboro Edge: 16 TL

    Marlboro Touch: 17 TL

    Marlboro: 18 TL

    Parliament: 18,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

    Muratti: 16 TL

    Muratti Blu: 15 TL

    Lark: 15 TL

    Chesterfield: 14,50 TL

    Chesterfield Mode: 14 TL

    L&M: 14,00 TL

        British American Tobacco

        Kent: 15 TL

        Kent D-Range: 15 TL

        Kent Swicth: 16 TL

        Kent N-Range: 18 TL

        Rothmans: 14 TL

        Viceroy: 14,50 TL

        Pall Mall: 14,50 TL

        Tekel 2000: 14 TL

        Tekel 2001: 14 TL

        Samsun: 14 TL

        Samsun 216: 14 TL

        Maltepe: 14 TL
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        Haberler Ekonomi Yeni sigara zammı var mı, geldi mi? 4 Ekim 2021 sigara fiyatları: Kent D Range Blue, Camel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
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