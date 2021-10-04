Yeni sigara zammı olup olmadığı tiryakiler tarafından arama motorları üzerinden merakla araştırılıyor. Tiryakiler içtikleri sigara markalarına zam yapılıp yapılmadığı konusundaki yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, yeni sigara zammı var mı, geldi mi? 4 Ekim 2021 sigara fiyatları: Kent D Range Blue, Camel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel listesi

YENİ SİGARA ZAMMI VAR MI?

Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

İşte 4 Ekim 2021 sigara fiyatları;