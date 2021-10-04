Ardı ardına açıklandı! Kamu bankaları 5 Ekim konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

EN AVANTAJLI KREDİYİ BULUN

Bir ileri ismim en avantajlı kredi sekmesini bulmak. En avantajlı kredi nedir peki? Bankalar krediyi belli bir faiz seviyesi ile verirler. Faiz seviyesi ne kadar düşük olursa geri ödeyeceğiniz oran da o kadar azalır. Geri ödeyeceğiniz seviyesi etkileyen yalnızca faiz seviyesi değil elbette. Dosya masrafı, sigorta, uzman ücreti gibi ücretler de geri ödeyeceğiniz tutarı etkiler. Bu amaçla kredi faiz seviyesi ile eş güdümlü başka tutarları da göz önünde bulundurmanız lüzumir. Toplayacak olursak en ideal krediyi bulmak amacıyla ilgi etmeniz lüzumen noktalar şunlar:

- Kredi faiz seviyesi

- Yıllık maliyet seviyesi

- Dosya masrafı

- Ekspertiz ücreti

- Yaşam sigortası

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Tüm bu ücretleri kapsayan çeşitli bir inceleme amacıyla şube şube dolaşmanıza ise hiç lüzum yok. Hangikredi.com'un kredi hesaplama aracından yararlanarak kredi hesaplama prosedürü yapabilirsiniz. Hesaplama aracına çekmek dilediğiniz kredi tutarı ve vadesini aratarak hesaplama yaparak kriterlerinize ideal mamülleri tek sayfada görüntüleyebilir, karşılaştırabilir ve müracaatte bulunabilirsiniz.