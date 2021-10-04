Ardı ardına açıklandı! Kamu bankaları 5 Ekim konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

Tüketici kredileri bundan sonra pek çoğumuz için gereksinim durumuna geldi. Genellikle konut ve taşıt alımlarında, bir anda toplu para çıkartmak zor olmasından insanlar bankalardan kredi çekmeyi tercih ediyorlar. Güncellenen kredi faiz oranlarıyla gereksinim sahibi herkes ideal fırsatlarla dilediği krediyi çekebiliyor, bireysel gereksinim, konut, taşıt şeklindeki bütün giderlerini rahatlıkla karşılayabiliyor. Düşük faizli ve uzun vadeli seçenekleriyle sunulan kampanyalar yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Ziraat, Vakıfbank, Halkbank gibi bazı bankalarda sunulan fırsatlar vatandaşları mest etmeye yetiyor.
VAKIFBANK
Taşıt kredisi: yüzde 1.50'den
İhtiyaç Kredisi Kampanyası: yüzde 1.55'den
SarıPanjur Konut Kredisi: yüzde 1,37'den başlayan faizler bulunuyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI
Tüketici kredisi: yüzde 1.55'ten
Taşıt kredisi (kaskolu): yüzde 1.61
Taşıt kredisi (kaskosuz): yüzde 1.63
Konut kredisi: yüzde 1.37'den başlayan faiz oranları mevcut.