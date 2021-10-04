Tarım Kredi Kooperatifi Market kimin? Tarım Kredi Kooperatif Market ucuz mu, fiyatları nasıl? Hangi ürünler satılıyor? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi'nin satış mağazasını ziyaret ederek alışveriş yaptı. Ürünlerle ilgili bilgi verirken şube sayılarının da arttırılacağına dikkat çekti. Vatandaşların merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET KİMİN?
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Bünyesinde faaliyette bulunan ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Marketler çiftçilerden aldığı güçle büyümeye devam ediyor. Kooperatif Marketin 300. şubesi Bursa'da hizmete açıldı.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bir çiftçi kuruluşudur. 17 Bölge Birliği, 1618 kooperatifi, yaklaşık 25 iştiraki ile çiftçimizin hizmetinde olan bir kooperatif yapılanmasıdır.
KOOPERATİF MARKET FİYATLARI UCUZ MU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki evinin yakınında bulunan Tarım Kredi Kooperatifi'nin satış mağazasına gitti. Yaklaşık yarım saat içeride kalan ve kasada nakit ödeme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla ve çalışanlarla sohbet etti. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti. Başka Erdoğan kooperatife bağlı market sayısının artırılacağını, vatandaşa daha ürün ulaştırılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, alışverişinin ardından, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun" dedi.
Vatandaşların kesesine uygun bir market olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Süratle, 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm. Bundan dolayı da mutluyum" diye konuştu.