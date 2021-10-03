Kira zammı hesaplama ekranı 2021! Ekim ayı kira zammı ne kadar oldu? TEFE TÜFE ekim ayı kira artış oranı son dakika açıklandı mı?

Ekim ayının gelmesiyle birlikte kiracılar ve ev sahipleri tarafından kira artış oranı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay başında açıklanan enflasyon rakamları kira artış oranında belirleyici etken oluyor. 4 Ekim tarihinde açıklanacak TÜİK enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca kişi bu ay kiralara ne kadar zam geleceğini hesaplamaya başlayacak. Eylül ayı kira artış oranı %15,28 olarak belirlenmişti. Peki, TEFE TÜFE ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ekim ayı kira zammı hesaplama ekranı 2021!
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Ekim ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Zam oranları 4 Ekim günü açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak.
KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.