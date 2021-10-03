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    Hindistanlı düğün planlayıcısı ve influencer Piya Sharma, Türkiye'ye gelerek mekanları gezdi

    Dünyada 300 milyar dolarlık pazar hacmi olan düğün sektörü ile ilgili çalışmalar devam ederken Hindistanlı düğün planlayıcısı ve influencer Piya Sharma, Türkiye’ye gelerek mekanları gezdi.

    Hintliler düğüne geliyor

    Pandemi sonrası Hintliler yinedin türkiye'de düğün yapmak için harekete geçti. Dünyada 300 milyar dolaro bulan düğün pazarının önemli bir kısmı Hintliler'e ait. hintliler gerek Ege sahilleri ve gerekse İstanbul Boğazı'nda düğün yapmayı tercih ediyor.

    Hindistan'ın Yeni Delhi kentinden düğün planlayıcısı, oyuncu Piya Sharma, Düğün Profesyonelleri Derneği'nin (IADWP) Bodrum temsilciliğinine davetiyle Türkiye'ye geldi. Sharma, ilçenin tarihi ve turistik yerleri ile otellerini gezdi, bölgenin düğün turizmi potansiyeli hakkında bilgi aldı. Sharma, "İstanbul, Kapadokya, Antalya, Fethiye'ye gittim. Şimdi Bodrum'dayım. Türkiye'nin çok güzel yerleri var, Bodrum onlardan biri. Hindistanlıların lüks düğünlerini burada yapmalarını isterim"dedi.

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