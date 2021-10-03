Kamu İhale Kanunu kökten değişiyor! Detaylar netleşti

SANAL İHALE:

Elektronik ihale sistemi teşvik edilecek. İhaleler elektronik ortamda yapılıp tüm teklifler aynı anda açılacağı ve çok sayıda firma katılacağı için daha önceden iki firmanın kendi arasında anlaşarak teklif vermesi ve ihaleyi alması gibi yöntemlerin önüne geçilmiş olacak. Zarfları ihaleyi yapan kurumun sorumlu kişileri bile herkes ile aynı anda sanal ihale sırasında görebilecek.