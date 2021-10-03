Kamu İhale Kanunu kökten değişiyor! Detaylar netleşti

Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti, Kamu İhale Kanunu'nun değiştirilmesine ilişkin yürüttüğü çalışmada sona yaklaştı. Yapılan çalışma sonrasında taslak bir metin ortaya çıktı. Önümüzdeki aylarda TBMM'den çıkartılması beklenen taslakta öne çıkanlar şöyle:
İSTİSNALAR AZALTILACAK:
Kurumların ihtiyaçlarını ve yaptıracaklarını Kamu İhale Kanunu'ndaki istisnalar sınırlandırılacak. Kurumların "doğrudan temin" yöntemi ile ihale yapmasına ilişkin ciddi sınırlamalar gelecek. Bu yöntem sadece "mücbir sebep ve özel üretim gerektirecek konular" için kullanılabilecek.
SERTİFİKASYON SİSTEMİ:
Kamu ihalelerine girecek firmaların sertifika alması gerekecek. Sertifika alan kurumlar sistemde yer alacak.Böylece üç gün önce kurulan, yeterliliği olmayan, ihaleyi aldıktan sonra başka birine devredebilecek nitelikteki firmalar ihalelere giremeyecek. Kamu kurumu ihaleye girecek firmalara ilişkin kriterleri kendi belirleyecek. Sertifikasyon belgesini ya her kurum kendisi verecek ya da Kamu İhale Kurumu bu işi üstlenecek.