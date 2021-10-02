6.125 TL katkı sağlanacak! Hemen katılana %25'e kadar destek müjdesi! İşte başvuru koşulları

6.125 TL katkı sağlanacak! Hemen katılana %25'e kadar destek müjdesi! Bireysel emeklilik sistemi yoğun ilgi görüyor. Ülkemizde çalışan insanların pek çoğu tamamlayıcı emeklilik sayesinde 10 yıl gibi büyük bir süre avantajı sağlıyor. Bireysel emeklilik sisteminde devlet tarafından sisteme katılan her vatandaşa yüzde 25 katkı sağlanıyor. Örneğin 24.500 liralık bir birikime sunulan devlet katkısı 6.125 TL oluyor. Sistemde ayda 100 lira da 1000 lira da ödeme yapabilirsiniz. Ödeme miktarınız arttıkça birikimleriniz de artacak. Bu sayede de sonunda alacağınız toplu para ya da emekli maaşında artış yaşanacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sisteme dair merak edilen tüm bilgileri anlattı.

AVANTAJ SAĞLIYOR

Sosyal güvenlik sisteminden emekli olmak isteyenler 2000 sonrası işe girmişlerse 58-60 yaşını bekleyecek ve 20 yıl çalışacak. Alternatif emeklilik sisteminde ise 10 yıl 56 yaş yetiyor. Üstelik ayda 100 lira ödeseniz bile hakkınız bulunuyor. Türkiye'de çalışanların hemen hepsi emekli olacakları zamanı merak ederken, emekliliği bir amaç olarak görüyor. Emekli olduklarında garanti bir maaşa kavuşurken çalışma kısıtı olmadığından ek gelir de elde edilmiş oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli olmak için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor.