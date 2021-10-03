Eylül ayı son dakika TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu? TÜİK ile TEFE TÜFE eylül enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2021?

Eylül ayı enflasyon verileri için geri sayım sona eriyor. Ekim ayının ilk günlerinde eylül ayı enflasyon oranları hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası kritik bir hale gelen enflasyon oranı altın fiyatları, dolar ve kira artış oranı üzerinde belirleyici yön olacak. TÜİK tarafından kamoyuna duyurulan enflasyon rakamları için tarih belli oldu. Bu bağlamda vatandaşlar arama motorlarında, TÜİK ile TEFE TÜFE eylül enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Eylül ayı son dakika TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu 2021? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar!
EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Eylül ayı enflasyon oranları 4 Ekim'de saat 10.00'da açıklanacak.
EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ekim pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,71, en yüksek yüzde 2,30 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,34) göre bir önceki ay yüzde 19,25 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,69'a yükseleceği hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,12 artış göstermişti.