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    • Ekonomi
    • 03.10.2021 09:54
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    • 03.10.2021 09:54
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    Eylül ayı son dakika TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu? TÜİK ile TEFE TÜFE eylül enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2021?

    Ekim ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından eylül ayı enflasyon rakamları araştırılmaya başlandı. Eylül ayı enflasyon beklenti anketinin açıklanmasının ardından piyasalar TÜİK tarafından gelecek son dakika açıklamalara kilitlenmiş durumda. Analistlere göre, Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi sonrası kritik bir hale gelen enflasyon oranı dolar, altın fiyatları ve kira artış oranı için yön belirleyici olacak. Bu kapsamda milyonlarca kişinin beklediği eylül ayı enflasyon rakamları için kritik tarih belli oldu. Peki, eylül ayı TÜİK enflasyon rakamları ne oldu? TEFE TÜFE eylül enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Eylül ayı son dakika TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu?

    Eylül ayı enflasyon verileri için geri sayım sona eriyor. Ekim ayının ilk günlerinde eylül ayı enflasyon oranları hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası kritik bir hale gelen enflasyon oranı altın fiyatları, dolar ve kira artış oranı üzerinde belirleyici yön olacak. TÜİK tarafından kamoyuna duyurulan enflasyon rakamları için tarih belli oldu. Bu bağlamda vatandaşlar arama motorlarında, TÜİK ile TEFE TÜFE eylül enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Eylül ayı son dakika TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu 2021? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar!

    EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Eylül ayı enflasyon oranları 4 Ekim'de saat 10.00'da açıklanacak.

    EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ekim pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,71, en yüksek yüzde 2,30 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,34) göre bir önceki ay yüzde 19,25 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,69'a yükseleceği hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,12 artış göstermişti.

        AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI!

        Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu.

        TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.

        Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi.

        Yıllık en düşük artış %1,79 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,79 ile haberleşme, %7,47 ile giyim ve ayakkabı ve %10,75 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,00 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %22,91 ile ev eşyası ve %21,76 ile ulaştırma oldu.
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        Haberler Ekonomi Eylül ayı son dakika TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu? TÜİK ile TEFE TÜFE eylül enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2021?
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