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    Çalışma hayatı e-Devlet’te (Ekonomi haberleri)

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan "Çalışma Hayatım" hizmetiyle vatandaşlara iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemlerin bütünleşik yapıda sunulduğunu söyledi. 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle sosyal güvenlik alanındaki tüm hizetler tek çatı altında toplanmış oluyor.

    Çalışma hayatı e-Devlet’te

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan "Çalışma Hayatım" hizmetiyle vatandaşlara iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemlerin bütünleşik yapıda sunulduğunu söyledi. 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle sosyal güvenlik alanındaki tüm hizetler tek çatı altında toplanmış oluyor. Ali Talha Koç, bu çalışmada pek çok kuruma ait hizmetin bulunduğunu vurguladı. Koç, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, İŞKUR ve SGK hizmetlerinin konsept içine dahil edildiğini bildirdi.

    KRİPTO PARALAR ÇALINDI!
    Kripto paralarla ilgili uygulamaların güvensizliği bir kez daha ortaya çıktı. Kripto para borsası Coinbase, bilgisayar korsanlarının en az 6 bin müşterinin hesaplarından kripto para çaldığını açıkladı. Parası çalıananlar arasında Türk yatırımcıların olduğu da belirtiliyor. Açıklamada söz konusu sibel saldırının Mart ayı ile 20 Mayıs arasında gerçekleştiği belirtilirken çalınan miktar ise duyurulmadı.

    8 BİN 500 LİRA DOLANDIRILDI
    İzmir'de 49 yaşındaki Esen Boyacı, aracına HGS yüklemesi yapmak için arama motoru aracılığıyla gelen bir internet sitesine önce kredi kartı bilgilerini, ardından telefonuna gelen mesajdaki şifreyi girdi. Bir süre sonra kartından 8 bin 500 liralık bir ödeme yapıldığını fark eden ve bankayı arayan Boyacı, işlemin iptalini istese de sonuç alamadı. Boyacı, mağduriyetinin giderilmesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu "Tüketiciler arama motorlarında ilk çıkan adresi tıklamasınlar" dedi.

        THY AMERİKA SEFERLERİYLE UÇUŞA GEÇTİ
        Tüm dünyayı kasıp kavuran Kovid- 19 salgını havacılık sektörünü de derinden etkiledi. Dünya çapında hala 10 bine yakın uçağın yerde beklediği tahmin edilirken, Türk Hava Yolları ise eylül ayında günlük 1.200 uçuşa çıkarak Avrupa'nın en çok uçan ikinci havayolu olmayı başardı. Dünya havacılık tarihinin en parlak yıllarından biri sayılan 2019'da Amerika Kıtası'na haftada 102 sefer yapan THY, bu dönemde haftalık uçuş sayısını 139'a çıkardı. Şirket geçtiğimiz günlerde Amerika kıtasındaki uçuş noktalarına Teksas eyaletinin 3'üncü büyük şehri olan Dallas'ı da ekleyerek, kıtadaki destinasyonu 22'ye, dünya çapındaki toplam rota sayısını ise 327'ye çıkardı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, ağustos ayında Amerika uçuşlarında doluluk oranının yüzde 80'e çıktığını, yeni uçuş noktalarının Denver ve Seattle olacağını söyledi.

        TAV ORTADOĞU'NUN EN İYİSİNİ YAPTI
        TAV İşletme Hizmetleri'nin yönettiği Primeclass loungeları dünyanın en iyileri arasına girdi. Skytrax'in, araştırmasına göre; Muscat Primeclass Lounge Orta Doğu'nun en iyi özel yolcu salonu seçildi. Primeclass Zürih 4. oldu. TAV İşletme Hizmetleri CEO'su Güçlü Batkın, Primeclass'ın sektörün liderleri arasında olduğunu söyledi.
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        Askere gidene erken emeklilik
        Haberler Ekonomi Çalışma hayatı e-Devlet’te (Ekonomi haberleri)
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