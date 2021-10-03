Çalışma hayatı e-Devlet’te (Ekonomi haberleri)

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan "Çalışma Hayatım" hizmetiyle vatandaşlara iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemlerin bütünleşik yapıda sunulduğunu söyledi. 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle sosyal güvenlik alanındaki tüm hizetler tek çatı altında toplanmış oluyor. Ali Talha Koç, bu çalışmada pek çok kuruma ait hizmetin bulunduğunu vurguladı. Koç, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, İŞKUR ve SGK hizmetlerinin konsept içine dahil edildiğini bildirdi.
KRİPTO PARALAR ÇALINDI!
Kripto paralarla ilgili uygulamaların güvensizliği bir kez daha ortaya çıktı. Kripto para borsası Coinbase, bilgisayar korsanlarının en az 6 bin müşterinin hesaplarından kripto para çaldığını açıkladı. Parası çalıananlar arasında Türk yatırımcıların olduğu da belirtiliyor. Açıklamada söz konusu sibel saldırının Mart ayı ile 20 Mayıs arasında gerçekleştiği belirtilirken çalınan miktar ise duyurulmadı.
8 BİN 500 LİRA DOLANDIRILDI
İzmir'de 49 yaşındaki Esen Boyacı, aracına HGS yüklemesi yapmak için arama motoru aracılığıyla gelen bir internet sitesine önce kredi kartı bilgilerini, ardından telefonuna gelen mesajdaki şifreyi girdi. Bir süre sonra kartından 8 bin 500 liralık bir ödeme yapıldığını fark eden ve bankayı arayan Boyacı, işlemin iptalini istese de sonuç alamadı. Boyacı, mağduriyetinin giderilmesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu "Tüketiciler arama motorlarında ilk çıkan adresi tıklamasınlar" dedi.