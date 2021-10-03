Çalışma hayatı e-Devlet’te (Ekonomi haberleri)

THY AMERİKA SEFERLERİYLE UÇUŞA GEÇTİ

Tüm dünyayı kasıp kavuran Kovid- 19 salgını havacılık sektörünü de derinden etkiledi. Dünya çapında hala 10 bine yakın uçağın yerde beklediği tahmin edilirken, Türk Hava Yolları ise eylül ayında günlük 1.200 uçuşa çıkarak Avrupa'nın en çok uçan ikinci havayolu olmayı başardı. Dünya havacılık tarihinin en parlak yıllarından biri sayılan 2019'da Amerika Kıtası'na haftada 102 sefer yapan THY, bu dönemde haftalık uçuş sayısını 139'a çıkardı. Şirket geçtiğimiz günlerde Amerika kıtasındaki uçuş noktalarına Teksas eyaletinin 3'üncü büyük şehri olan Dallas'ı da ekleyerek, kıtadaki destinasyonu 22'ye, dünya çapındaki toplam rota sayısını ise 327'ye çıkardı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, ağustos ayında Amerika uçuşlarında doluluk oranının yüzde 80'e çıktığını, yeni uçuş noktalarının Denver ve Seattle olacağını söyledi.