Yaş-prim avantajı! Anneye erken emeklilik: 1 Ekim 2008 sonrası...

Sosyal güvenlik sistemimizde engelli çocuğu olanların erken emeklilik imkanı bulunuyor.
Geçtiğimiz yıllarda, başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan kadınlara prim ve yaş açısından avantaj sağlayacak bir düzenleme yapıldı.
Kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 5510 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının 4'te 1'i, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve bu süreler emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor.