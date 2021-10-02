Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yaş-prim avantajı! Anneye erken emeklilik: 1 Ekim 2008 sonrası...

    Ülkemizde engelli çocuğu olanlara erken emeklilik imkanı var. 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, emeklilik yaşı da 1 yıl düşüyor. Annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı-iştirakçi olmaları gerekiyor.

    Anneye erken emeklilik
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Sosyal güvenlik sistemimizde engelli çocuğu olanların erken emeklilik imkanı bulunuyor.

    Geçtiğimiz yıllarda, başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan kadınlara prim ve yaş açısından avantaj sağlayacak bir düzenleme yapıldı.

    Kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 5510 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının 4'te 1'i, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve bu süreler emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor.

        Bu düzenleme, 1 Ekim 2008 sonrası için geçerli.

        1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor.

        TESPİT ÖNEMLİ


            Annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı-iştirakçi olmaları gerekiyor.

            Kadın sigortalılar erken emeklilik hakkından yararlanmak için başvurularını çalışmaları devam ederken veya emekli olacakları dönemde yapabiliyor. Ancak başvurunun sağlık kurulu raporu alındığı tarihte yapılması faydalı.

            Çünkü raporla ilgili bir sorun çıkması halinde düzeltme yapılabileceği için hak kayıpları engellenebiliyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Anneye erken emeklilik
            Haberler Ekonomi Yaş-prim avantajı! Anneye erken emeklilik: 1 Ekim 2008 sonrası...
                SON DAKİKA