Merakla beklenen vergi düzenlemelerini içeren teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

ESNAFA MÜJDE:

Berber, terzi, tamirci gibi cirosu 240 bin liradan az olan küçük esnaftan gelir vergisi alınmayacak. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak. 'Küçük esnaf' olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan bu mükellef grubu, yıllık beyanname de vermeyecek.

'YOUTUBER'LARA VERGİ DÜZENLEMESİ:

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getirilecek. Buna göre, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şart olacak. Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacak.

ÜRETİCİYE İYİ HABER:

Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için yapılan destekleme ödemeleri, gelir vergisinden istisna tutulacak.

7/24 VERGİ DAİRESİ:

Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek.

UZAKTAN İNCELEME:

Teklifle, vergi incelemesinin uzaktan yapılabilmesine yönelik düzenlemeler yapılıyor.

YENİ TANIMLAR GELİYOR:

Vergi Usul Kanunu'na 'elektronik defter beratı' ve 'elektronik muhasebe fişi' ekleniyor; mükelleflere, defter ve belgelerini elektronik ortamda ibraz edilebilme imkanı sağlanıyor.

YENİDEN DEĞERLEME:

Kamunun zamlarını belirleyen yeniden değerleme Ekim ayında ÜFE oranı kadar olacak.

VERGİ İSTİSNASI:

Varlık yönetim şirketlerine, kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve KKDF istisnası sürekli hale getirilecek. Bu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılacak.