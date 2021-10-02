EPDK: Elektriğe zam yok (Ekonomi haberleri)

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK), elektrik satış fiyatına zam yapıldığına ilişkin haberleri yalanladı. Bütün değişikliklerin şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığını belirten EPDK, manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini istedi. EPDK'dan yapılan açıklamada, "1 Ekim 2021 itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" denildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YATIRIMCI ÇEKECEK

Turkuvaz Medya Grubu ve ekonomi dergisi Inbusiness öncülüğünde, başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi'nin 10'uncu ve son webinarı 'Sürdürülebilir Kalkınma - Etki Yatırımı' başlığıyla gerçekleşti. Webinarda, 'Etki Yatırımı - İşimizde Sosyal Faydayı Nasıl Ön Plana Çıkartabiliriz?' ve 'Sürdürülebilir Kalkınmayı Nasıl Sağlayabiliriz?' konulu iki ayrı panel de düzenlendi. Webinarın özel oturumunda konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Yurtdışı Faaliyetler Daire Başkanı Furkan Karakaya, sürdürülebilirliğe olan farkındalığın yatırım şirketleri ve finans kuruluşları nezdinde her geçen yıl arttığını aktardı. Karakaya, "Şirketlerin sürdürülebilirliğe verdikleri önem ülkemize yatırım çekmek için ayrı bir fırsat olabilir" dedi.

İHRACATÇI TARİH YAZDI

Türk ihracatçısı, Eylül'de ilk kez bir ayda 20 milyar doları aşarak tarih yazdı. Eylül ihracatı yüzde 30'luk artışla 20 milyar 783 milyon dolara ulaştı. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatı oldu. Yılın ilk 9 ayında yüzde 36'lık artışla 161 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk ihracatçısı, son 12 ayda 212.2 milyar dolarlık ihracatla da 211 milyar dolarlık yıllık hedefini aştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Eylül ayında gerçekleşen 44.2 milyar dolar değerindeki ticaret hacmi en yüksek aylık dış ticaret hacmidir" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de "İhracatçılarımız sayesinde, küresel krizlerde üretimini aksatmamayı başaran tek ülke olarak öne çıktık" diye konuştu.