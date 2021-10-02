THY’den Amerika’ya dev çıkarma: Rota sayısı 327 oldu!





YENİ ROTA DENVER VE SEATTLE

Yahya Üstün pandeminin en yoğun döneminde bile çok az ara verilerek yapılan Amerika uçuşlarına THY'nin yeni hatlarla yoğunlaşmaya devam edeceğini söyledi. Üstün, Amerika kıtasında yeni uçuş noktalarını Denver ve Seattle olarak belirlediklerini ifade etti.



DALLAS AMERİKA'DAKİ 11. UÇUŞ NOKTASI

Yakın zamanda açtığı Newark destinasyonunu ardından Dallas ile ABD'deki 11'inci destinasyonunu faaliyete geçiren THY'nin Houston'un ardından Dallas ile Texas'taki ikinci bir önemli noktaya operasyonlarının başlamış olduğunun altını çizen Üstün, şunları söyledi: "Silikon Tepeleri ile Silikon Vadisi'nin alternatifi haline gelen Austin ile beraber çekici yatırım olanakları ile teknoloji alanında son yıllarda güçlü bir alternatif haline gelen Texas eyaleti havacılık ve uzay sektöründe de Lockheed Martin, SpaceX ve Blue Origin gibi devlerin tesisleri yanında NASA'nın Görev Kontrol Merkezi'ni barındıran ünlü Johnson Uzay Merkezi'ne ev sahipliği yapıyor. Dallas şehir limitleri içinde 9 adet Fortune 500 şirketini barındırırken Dallas- Fort Worth bölgesinde ise bu sayı 22'ye yükseliyor. Dallas, 41 adet üniversite ve yüksekokula ev sahipliği yapıyor."