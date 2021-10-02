THY’den Amerika’ya dev çıkarma: Rota sayısı 327 oldu!

Tüm dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgını havacılık sektörünü de derinden etkiledi. 2021'i toparlanma yılı ilan eden sektör, pandeminin izlerini taşıyor. Avrupa ülkeleri de hâlâ sınırlarını koruyor. Havayolu şirketleri ise çoğunlukla verilen desteklerle ayakta duruyor. Dünya çapında hâlâ 10 bine yakın uçağın yerde beklediği tahmin edilirken, Türk Hava Yolları ise eylül ayında günlük 1.200 uçuşa çıkarak Avrupa'nın en çok uçan ikinci havayolu olmayı başardı. Pandemide Avrupa ülkelerine uçuşlar sınırlanırken, Amerika ise Türkiye'den yolcuların en çok tercih ettiği destinasyonlardan biri haline geldi.
GÖRKEMLİ AÇILIŞ
Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları da bu dönemde Amerika atağına başladı. Dünya havacılık tarihinin en parlak yıllarından biri sayılan 2019'da Amerika Kıtası'na haftada 102 sefer yapan şirket, bu dönemde haftalık uçuş sayısını 139'a çıkardı. Şirket geçtiğimiz günlerde Amerika kıtasındaki uçuş noktalarına Teksas eyaletinin 3'üncü büyük şehri olan Dallas'ı da ekleyerek, kıtadaki destinasyon sayısını 22'ye, dünya çapındaki toplam rota sayısını ise 327'ye çıkardı.
Dallas'taki Fort Worth Havalimanı'nda ilk uçuş için düzenlenen törene AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY Satış Başkanı Kerem Sarp, Pazarlama Başkan vekili Ali Arif Gezmişoğlu ve havalimanı yetkilileri katıldı.
MIAMI REVAÇTA
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, ağustos ayında Amerika uçuşlarında doluluk oranının yüzde 80'e çıktığını ifade etti. Türk Hava Yolları'nın 2021 yılında Amerika'da uçuş frekansını artırdığı şehirlerin başında Chicago'nun geldiğini aktaran Üstün, "2019'da şehre haftada 7 uçuş yapılıyordu. Bu yıl haftalık sefer sayısı 12'ye çıktı. San Francisco, Los Angeles ve Miami uçuş sayısının arttığı diğer şehirler olarak dikkat çekiyor" şeklinde konuştu.