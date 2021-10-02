Son dakika: Milyonlarca esnafın gözü bu haberdeydi! Kanun 'Meclis'e sunuldu! 850 bin esnafa vergi yok

Milyonları ilgilendiren Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti'nin 64 maddeden oluşan teklifine göre berber, kuaför gibi cirosu 240 bin TL'den az olan küçük esnaftan gelir vergisi alınmayacak. Vergi muafiyetinden 850 bin esnaf yararlanacak. Teklife göre küçük esnaf olarak ifade edilen mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.
YouTuber'lar kazançlarının üzerinden yüzde 15 gelir vergisi ödeyecek. Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.
Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecek. 3 bin 600 TL'den fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde, ilan yazısı Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesi üzerinden de duyurulacak.