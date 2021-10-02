Tarladan markete 3.5 kat fark

Gıdada üretici ile market arasındaki fiyat uçurumu Eylül'de de devam etti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Eylül ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının 3.5 kata ulaştığını söyledi.

Fiyat farkında başı kuru soğanın çektiğini, 3.4 kat ile maydanoz ve elmanın, 3.3 kat ile limonun, 3.1 kat ile yeşil fasulyenin takip ettiğini anlatan Bayraktar, Eylül'de markette 24, üreticide 20 üründe fiyat artışı, markette 13, üreticide 7 üründe fiyat düşüşü olduğunu, markette 1, üreticide 3 üründe fiyatın değişmediğini ifade etti. Bayraktar, markette en fazla fiyat artışının yüzde 26.89 ile domateste, en fazla fiyat düşüşünün ise yüzde 27.33 ile limonda olduğunu söyledi.