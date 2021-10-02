Milyonlar dikkat! Binlerce lira tutan harç paraları anında iade edilebilir! Başvuru yapmayı sakın unutmayın

Tapu harcı, bütün gayrimenkul alım ve satım işlemleri sırasında ödenmesi gereken tapu hizmetleri bedeline verdiği addır. Tapu işlemlerinin gerçekleşebilmesi amacıyla bu harcın kesinlikle ödenmesi gerekir. Satışı yapılan bütün gayrimenkuller amacıyla beyan edilen satış bedelinin %4'ü olarak belirlenmiştir. Aksini bir hal oluşmadıkça tapu harcı alıcı ve satıcıdan eşit olarak, satış bedelinin %2'si oranında tahsil edilir.
Kimler Tapu Harcı İadesi Alabilir?
Tapu harcı iadesi, 6306 yasa gereğince Kentsel dönüşüm kapsamında, 25.07.2014'ten sonra bütün gayrimenkullerde ilk tapu alış ve satışı sağlayan şahıslar doğrultusundan alına bilecek.
Müteahhitlerden daire satın alan tüketiciler
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile arsalarını müteahhitlere vermiş mülk sahipleri
İnşaatı yapan müteahhitler
İlk Tapu Satışlarından Kastedilen
Kentsel dönüşüm projesindeki dairelerin bütün ilk satışlarıdır.
Örneğin, bir müteahhit bir kentsel dönüşüm projesinde tespit edilen 10 daire satmış olsun. Bu satılan 10 daire amacıyla yaptığı ilk satışlarının kendisine düşen tapu harcı payını geri alabilecektir.
Bir şahıs kentsel dönüşüm kapsamında bir daireyi müteahhitten alıp daha sonra bir başkasına satmış ise bu prosedür ilk tapu satışı kapsamına girmez. Bu şahıs tapu iade harcını geri alamaz.