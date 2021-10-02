Milyonlar dikkat! Binlerce lira tutan harç paraları anında iade edilebilir! Başvuru yapmayı sakın unutmayın

Örneğin, bir müteahhit bir kentsel dönüşüm projesinde tespit edilen 10 daire satmış olsun. Bu satılan 10 daire amacıyla yaptığı ilk satışlarının kendisine düşen tapu harcı payını geri alabilecektir.

Bir şahıs kentsel dönüşüm kapsamında bir daireyi müteahhitten alıp daha sonra bir başkasına satmış ise bu prosedür ilk tapu satışı kapsamına girmez. Bu şahıs tapu iade harcını geri alamaz.