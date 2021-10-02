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    • Ekonomi
    • 02.10.2021 13:59
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    • 02.10.2021 14:00
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    Milyonlar dikkat! Binlerce lira tutan harç paraları anında iade edilebilir! Başvuru yapmayı sakın unutmayın

    Ev alan kişilerin çok iyi bildiği gibi tapu harçları oldukça yüksek rakamlar tutabilmektedir. Bu anlamda başvuru yaparak bu harçları geri alma şansınız mevcut. 25.07.2014 tarihinden sonra gerçekleşen bütün gayrimenkul alım ve satımlarında ilk tapu satışı kentsel dönüşüm projelerinde yer almaktadır. Tapu işlemleri sırasında alınan tapu harcından, 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında ilk tapu alım satımı yapan şahıslar muaf tutulmaktadır. Bu bağlamda ilk satış, devir, tescil ve ipotek tesis işlemlerinde ödenen tapu harcı, 6306 yasası gereğince tapu harcı iadesi kapsamında geri alınabilmektedir.

    takvim.com.tr
    Milyonlar dikkat! Binlerce lira tutan harç paraları anında iade edilebilir!

    Tapu harcı, bütün gayrimenkul alım ve satım işlemleri sırasında ödenmesi gereken tapu hizmetleri bedeline verdiği addır. Tapu işlemlerinin gerçekleşebilmesi amacıyla bu harcın kesinlikle ödenmesi gerekir. Satışı yapılan bütün gayrimenkuller amacıyla beyan edilen satış bedelinin %4'ü olarak belirlenmiştir. Aksini bir hal oluşmadıkça tapu harcı alıcı ve satıcıdan eşit olarak, satış bedelinin %2'si oranında tahsil edilir.

    Kimler Tapu Harcı İadesi Alabilir?

    Tapu harcı iadesi, 6306 yasa gereğince Kentsel dönüşüm kapsamında, 25.07.2014'ten sonra bütün gayrimenkullerde ilk tapu alış ve satışı sağlayan şahıslar doğrultusundan alına bilecek.

    Müteahhitlerden daire satın alan tüketiciler

    Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile arsalarını müteahhitlere vermiş mülk sahipleri

    İnşaatı yapan müteahhitler

    İlk Tapu Satışlarından Kastedilen

    Kentsel dönüşüm projesindeki dairelerin bütün ilk satışlarıdır.

    Örneğin, bir müteahhit bir kentsel dönüşüm projesinde tespit edilen 10 daire satmış olsun. Bu satılan 10 daire amacıyla yaptığı ilk satışlarının kendisine düşen tapu harcı payını geri alabilecektir.

    Bir şahıs kentsel dönüşüm kapsamında bir daireyi müteahhitten alıp daha sonra bir başkasına satmış ise bu prosedür ilk tapu satışı kapsamına girmez. Bu şahıs tapu iade harcını geri alamaz.

        Fakat, bir kat maliki 2014 senesinden evvelce sahip bulunduğu ve kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen dairesini satmış ise, tapu harcını geri alabilir.

        Yukarıda belirtiğimiz devre içerisinde gerçekleşen gayrimenkulün ilk alım satım prosedürü tamamlandıktan ileri 30 gün içerisinde alakalı vergi dairesine alttaki belgelerle eş güdümlü müracaat yapmalısınız.

        Başvuru dilekçesi

        Ödeme dekontu

        Tapu fotokopisi

        Riskli yapı muafiyet yazısı

        Riskli yapı belgesi

        Kat karşılığı inşaat yapımı sözleşmesi

        Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

        İlk alım satım prosedür tarihi üzerinden 30 günden çok vakit prosedürü ise "Geriye Dönük Tapu Harcı İadesi" alabilmek gerekir. "Geriye Dönük Tapu Harcı İadesi" amacıyla ve ilk 30 gün içerisinde yaptığınız müracaat reddedilmiş ise Gelir İdaresi Başkanlığına şikayet yolu ile müracaat yapmanız gerekir. Bu müracaat kapsamında Vergi Mahkemesine dava açılacaktır. Dava dilekçesine alttaki belgeler eklenmelidir,

        Vergi Tahsil Alındısı

        Tapu Fotokopisi

        Riskli Yapı Belgesi

        Riskli Yapı Muafiyet Belgesi

        Kat karşılığı inşaat yapımı sözleşmesi

        İş Takibini Sizin amacıyla Kim Takip Edebilir?

        Tapu harcı iadesi müracaat ve takip prosedürleri avukatlar ya da mali müşavirler doğrultusundan gerçekleştirilmektedir. Avukatınız ya da mali müşavirinize vereceğiniz vekâletname ve ileteceğiniz lüzumlu evraklar ile müracaat takibini sağlayacaklardır.

        Tapu Harç İadesi Alım Süresi Ne Kadardır?

        Avukatınıza ya da mali müşavirinize yetki verdikten sonra izlenen sürecin tamamlanıp iadeyi alma süreciniz yaklaşık 1 yıl kadar sürebilmektedir.

        Tapu Harç İadesi Alımı Zaman Aşımına Uğrar mı?

        Tapu harcı iadesinden yararlanabilmek amacıyla, müracaat yapabilecek olan bütün bireylerin tapu satışının gerçekleştiği tarihten itibaren 5 sene içerisinde müracaat yapmaları gerekmektedir. Aksi durumda, vakit aşımı gerçekleşir ve bu haklarından yararlanamazlar.
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