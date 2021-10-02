Meclis açılır açılmaz sunuldu! Son dakika bir ÖTV desteği daha geldi! Fiyatları yüzde 54 düştü

Son dakika haberleri: Fiyatları yüzde 54 düşecek. Ak Parti doğrultusundan Meclis Başkanlığı'na yayılan 65 maddelik Vergi Usul Kanunu'nda farklılık öngören yasa önerilerinde detaylar meydana çıkmaya devam ediyor. Yasa teklifine göre ticariden karavana dönüşen vasıtalar da Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV), desteği geliyor. Karavanlarda ÖTV'nin yüzde 220'lerde yüzde 45'lere düşeceğini, Otomotiv Yazarı Emre Özpeynirci duyurdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Karavana ÖTV desteği mi geliyor" diyen Özpeynirci, fiyatların yüzde 42 ila yüzde 54 düşeceğini söyledi.
Karavanlarda ÖTV'nin yüzde 220'lerde yüzde 45'lere düşeceğini, Otomotiv Yazarı Emre Özpeynirci duyurdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Karavana ÖTV desteği mi geliyor" diyen Özpeynirci, fiyatların yüzde 42 ila yüzde 54 düşeceğini söyledi. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Özpeynirci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Karavana ÖTV desteği mi geliyor Meclise sunulan kanun teklifinde motorlu karavanlardan %45 olarak tek tip ÖTV alınması yer alıyor. Şu an sıfır bir ticari bir aracı motor karavana dönüştürmeniz halinde %150-220 ÖTV alınıyor. ÖTV sadece 5 yaş üstü motor karavanlarda %4.
Fiyatları %42 ile %54 düşecek! 2 lt, otomatik sıfır ticari aracın matrah fiyatı yaklaşık 300 bin TL; Bu aracı karavana dönüştürmek istediğinizde motoruna bağlı %150 ÖTV+%18 KDV ödeyince fiyatı 885 bin TL'ye çıkıyor. (Karavan dönüşüm ücreti hariç) Şimdi 513 bin TL'ye inecek.
2.5 lt, otomatik sıfır ticari aracın matrah fiyatını da 300 bin TL düşünün; Bu aracı karavana dönüştürmek istediğinizde ise motoruna bağlı %220 ÖTV+%18 KDV ödeyince fiyatı 1 milyon 132 bin TL'ye çıkıyor. (Karavan dönüşüm ücreti hariç) Şimdi 513 bin TL'ye inecek. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.