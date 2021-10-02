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    • Ekonomi
    • 02.10.2021 12:35
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    • 02.10.2021 13:22
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    Hakkınız yanmadan paranızı gidip alın! Çevrenize hemen haber verin! Yüklü para birikti

    Peş peşe detaylar açıklandı. Türkiye'de çoğu birey vatandaşlık hakları konusu ile ilgili bilgi sahibi değil. Bu ödemeler gibi çoğu ödeme alınmadığı amacıyla hazineye kalıyor. İnsanımız başına bir iş geldiği vakit araştırmak yerine bildiğini uygulamaya koyuyor. Eksperler vatandaşları hakları konusu ile alakalı bilinçlenmelerini ve çevreleri ile edindikleri verileri paylaşmaları konusu ile alakalı tavsiyede bulunuyor. Her sene ülkemizde ölümlü ve yaralanmalı yüzbinlerce trafik kazası meydana geliyor.

    takvim.com.tr
    Hakkınız yanmadan paranızı gidip alın! Çevrenize hemen haber verin!

    Vatandaşlarımızın çoğu hakkı olan ödemeden haberi olmuyor. Hak edilen bu ödemeler belli bir vakit içinde alınmayınca paralar devlete kalıyor. Çevrenizde bu halde olan kişileri haklarını alma konusu ile ilgili kesinlikle uyarın. Trafik kazalarından sonra en çok aranılan ve araştırılan başlık, sigortadan para alma işlemleri olmakta. Sigorta firmasından, ortaya gelen zarara göre ödeme alabilmek mümkün; ama bunun belirli şartları bulunmakta

    ÇEVRENİZDEKİLERİ MUTLAKA HABERDAR EDİN

    İnsanımız başına bir iş geldiği vakit araştırmak yerine bildiğini uygulamaya koyuyor. Eksperler vatandaşları hakları konusu ile alakalı bilinçlenmelerini ve çevreleri ile edindikleri verileri paylaşmaları konusu ile alakalı tavsiyede bulunuyor.

    Her sene ülkemizde ölümlü ve yaralanmalı yüzbinlerce trafik kazası meydana geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen sene ülkemizde 161 bin 306 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. 3685 kişi bu kazalarda hayatını kaybetti. Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarının ya da kazalarda sakat kalanların, mağduriyetleri bundan dolayı alabilecekleri tazminat hakları konusu ile alakalı yeteri kadar bilgi sahibi olmadığı meydana çıktı. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    TRAFİK KAZASI SONRASI HANGİ HAKLARINIZ VAR?

    1-Maddi tazminat,

    2-Manevi tazminat,

    3-Trafik kazası

    Aynı vakitte iş kazası ise SGK dan malüliyet aylığı ve kazaya sebep olan bireyden aynı vakitte da işverenden parasal manevi tazminat alınabilmektedir. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        SİGORTASIZ KAZALARDA GÜVENCE HESABINDAN ÖDEME

        Trafik, tehlikeli madde, karayolu taşıma ve otobüs ferdi kaza gibi mecburi sigorta yaptırmayanların üçüncü şahıslara verdikleri zarar, Türkiye Sigorta Birliği'nin kasasından çıktı. Birlik, iflas eden şirketler ve mecburi sigorta yaptırmayanların verdikleri hasar sebebiyle güvenlik hesabından 300 milyon TL ödeme gerçekleştirdi.

        YÜKLÜ MİKTARDA PARA BİRİKTİ

        Sigorta sektörünün toplam prim büyüklüğü 20 milyar lirayı bulurken, iflas eden şirketler ve zarara uğrayan üçüncü şahısların mağduriyeti amacıyla yapılan havuz hesabında, kazazedelerin haklarını aramamaları sebebiyle, yüklü miktarda para birikti.

        SİGORTA TAZMİNATI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

        Sigortadan para alma meşakkatli ve zorlu bir iştir bahanesi ile aracı olmak isteyenlere itibar etmeyin. Kaza ardından bir maluliyetiniz oluştu ise kendi başvurunuzu direk kendiniz de yapabilirsiniz. Yazımızın gelişen kısımlarında okuyacağınız bütün belgeleri hazırlayarak sigorta şirketine direk başvurabilirsiniz. Başvurunuz amacıyla size bir dosya açılacak ve bir sigorta danışmanı verilecek. Bu süreçte kuşkusuz ilgi etmeniz gereken hususlar da var. Sigorta firmasına tüm bilgi ve belgeler ulaştıktan ve belgeleriniz kabul edildikten sonra en geç 8 (sekiz) gün içerisinde ödemenizin yapılması gerekir.

        TRAFİK KAZASI TAZMİNAT ÖDEMELERİNDE HANGİ BELGELER İSTENİR?

        Trafik kazası tazminat ödemelerinde istenilen belgeler, istediğiniz tazminatın türüne göre değişiklik gösterir. Hasar durumunda, bedeni zararlarda ve ölüm durumunda istenilen belgeler farklıdır.

        Maddi Hasar Tazmini İçin İstenilen Belgeler

        İlgili kazaya ait kaza tespit tutanağı,

        Kazaya karışan araçlardan tüzel kişiliğe ait olan varsa, tüzel kişiler için imza sirküleri ve yetkilinin kimlik fotokopisi,

        Gerçek kişiler için T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı gibi üzerinde T.C. vatandaşlık numarasının bulunduğu kimlik,

        Hak sahibine ait olan banka hesap bilgisi İstenilmektedir.
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        Haberler Ekonomi Hakkınız yanmadan paranızı gidip alın! Çevrenize hemen haber verin! Yüklü para birikti
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