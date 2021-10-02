Hakkınız yanmadan paranızı gidip alın! Çevrenize hemen haber verin! Yüklü para birikti

Vatandaşlarımızın çoğu hakkı olan ödemeden haberi olmuyor. Hak edilen bu ödemeler belli bir vakit içinde alınmayınca paralar devlete kalıyor. Çevrenizde bu halde olan kişileri haklarını alma konusu ile ilgili kesinlikle uyarın. Trafik kazalarından sonra en çok aranılan ve araştırılan başlık, sigortadan para alma işlemleri olmakta. Sigorta firmasından, ortaya gelen zarara göre ödeme alabilmek mümkün; ama bunun belirli şartları bulunmakta
ÇEVRENİZDEKİLERİ MUTLAKA HABERDAR EDİN
İnsanımız başına bir iş geldiği vakit araştırmak yerine bildiğini uygulamaya koyuyor. Eksperler vatandaşları hakları konusu ile alakalı bilinçlenmelerini ve çevreleri ile edindikleri verileri paylaşmaları konusu ile alakalı tavsiyede bulunuyor.
Her sene ülkemizde ölümlü ve yaralanmalı yüzbinlerce trafik kazası meydana geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen sene ülkemizde 161 bin 306 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. 3685 kişi bu kazalarda hayatını kaybetti. Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarının ya da kazalarda sakat kalanların, mağduriyetleri bundan dolayı alabilecekleri tazminat hakları konusu ile alakalı yeteri kadar bilgi sahibi olmadığı meydana çıktı. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
TRAFİK KAZASI SONRASI HANGİ HAKLARINIZ VAR?
1-Maddi tazminat,
2-Manevi tazminat,
3-Trafik kazası
Aynı vakitte iş kazası ise SGK dan malüliyet aylığı ve kazaya sebep olan bireyden aynı vakitte da işverenden parasal manevi tazminat alınabilmektedir. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.