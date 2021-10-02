Hakkınız yanmadan paranızı gidip alın! Çevrenize hemen haber verin! Yüklü para birikti

ÇEVRENİZDEKİLERİ MUTLAKA HABERDAR EDİN

İnsanımız başına bir iş geldiği vakit araştırmak yerine bildiğini uygulamaya koyuyor. Eksperler vatandaşları hakları konusu ile alakalı bilinçlenmelerini ve çevreleri ile edindikleri verileri paylaşmaları konusu ile alakalı tavsiyede bulunuyor.

Her sene ülkemizde ölümlü ve yaralanmalı yüzbinlerce trafik kazası meydana geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen sene ülkemizde 161 bin 306 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. 3685 kişi bu kazalarda hayatını kaybetti. Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarının ya da kazalarda sakat kalanların, mağduriyetleri bundan dolayı alabilecekleri tazminat hakları konusu ile alakalı yeteri kadar bilgi sahibi olmadığı meydana çıktı. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.