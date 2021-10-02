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    • Ekonomi
    • 02.10.2021 11:53
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    • 02.10.2021 11:54
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    3 ay geri ödemesiz! İNG Bank'tan günde 12 TL'ye 10.000 TL ihtiyaç kredisi! %1,35 faiz oranıyla...

    Bankalar, düşük ödeme tutarları ile kredi fırsatı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir kredi kampanyası da İNG Bank'tan geldi. İNG Bank, günlük 12 TL taksitle 36 ay vadeli 3 ay ödemesiz kredi fırsatı sunduğunu açıkladı. İhtiyaç kredisi çeken kişilerin ehemmiyet verdikleri hususların başında ödeme kolaylıkları geliyor. Kredi çekerek finansal problemleri çözüm bulan vatandaşlar bir anda kredi geri ödemeleri içinde kendilerini bulmak istemiyorlar. Bunun amacıyla de müşteriler kendilerine 3 ay ödeme erteleme olanağı veren bankaları tercih ediyorlar.

    takvim.com.tr
    3 ay geri ödemesiz! İNG Bank’tan günde 12 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi

    Kredi çeken kişiler, bu kredinin ödemelerini en düşük şekilde gerçekleştirmeyi isterler. Bu talebin farkında olan bankalar, aylık düşük ödeme tutarları ile kredi fırsatı sunmaya başladı. Bu yazımızda günlük 12 TL taksitle 36 ay vadeli 3 ay ödemesiz kredi kampanyası ile ilgili bilgi vereceğiz. 3 ay ödemesiz kredi veren bankalar; Korona virüs salgınının piyasalarda durgunluğa yol açtığı son günlerde pek çok banka; müşterilerine 3 ya da 6 ay geri ödemesiz yani ertelemeli krediler vererek, onların nakit ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu kredilere başvuran müşteriler, çektikleri kredi taksitlerini 3 ya da 6 ay sonra ödemeye başlıyorlar.

    %1,35 faiz kampanyası koşulları

    %1,35 faiz oranından KKB skor 1850 ve üstü yeni müşteriler 20.000 TL'ye kadar yararlanabilir

    Turuncu Ekstralı kredilerde sözleşme faizi değişmeyecek olup %1,59'dan başlamaktadır.

    Belirtilen Turuncu Ekstralı kredi yansıyan faiz oranı, kampanya dahilindeki ilk kredi kullanımında geçerlidir.

    İlk kullanımdan sonraki kredilerde mevcut geçerli kampanya faizi %1,59 geçerli olacaktır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Turuncu Ekstra'lı kredilerde sözleşme faiz oranınızın kampanya faiz oranından yüksek olması halinde, sözleşme faiz oranınız geçerli olacaktır.

    Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının %0,5'i olup kredi tahsis ücreti üzerinden %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) alınır.

    Dosya masrafı kredi tutarının binde beşi kadar alınır. Daha önce ING'li olan müşteriler bu kampanyadan yararlanamaz.

    ING kampanya koşullarını değiştirme, gerektiğinde kefil ve gelir belgesi talep etme ve uygun görmediği kredi başvurularını onaylamama hakkına sahiptir. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        3 ay ve 6 ay geri ödemesiz kredi veren bankalar; Korona virüs salgınının piyasalarda durgunluğa yol açtığı son günlerde pek çok banka; müşterilerine 3 ya da 6 ay geri ödemesiz yani ertelemeli krediler vererek, onların nakit ihtiyaçlarını karşılıyor.

        Bu kredilere başvuran müşteriler, çektikleri kredi taksitlerini 3 ya da 6 ay sonra ödemeye başlıyorlar.

        3 AY ÖDEME ERTELEME FIRSATLARI

        İhtiyaç kredisi çeken kişilerin ehemmiyet verdikleri hususların başında ödeme kolaylıkları geliyor. Kredi çekerek finansal problemleri çözüm bulan vatandaşlar bir anda kredi geri ödemeleri amacıyla da kendilerini bulmak istemiyorlar. Bunun amacıyla de müşteriler kendilerine 3 ay ödeme erteleme olanağı veren bankaları tercih ediyorlar.

        Bu kampanyalardan yararlananlar finansal problemini çözdükten sonra kredi geri ödemeleri amacıyla kendilerine bir hazırlanma zamanı verilmesini talep ediyorlar. Sonuç olarak kredilerin geri ödenmesi konusu ile ilgili vatandaşlar zorluk yaşamıyorlar.
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        Haberler Ekonomi 3 ay geri ödemesiz! İNG Bank'tan günde 12 TL'ye 10.000 TL ihtiyaç kredisi! %1,35 faiz oranıyla...
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