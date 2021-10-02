3 ay geri ödemesiz! İNG Bank'tan günde 12 TL'ye 10.000 TL ihtiyaç kredisi! %1,35 faiz oranıyla...

3 ay ve 6 ay geri ödemesiz kredi veren bankalar; Korona virüs salgınının piyasalarda durgunluğa yol açtığı son günlerde pek çok banka; müşterilerine 3 ya da 6 ay geri ödemesiz yani ertelemeli krediler vererek, onların nakit ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bu kredilere başvuran müşteriler, çektikleri kredi taksitlerini 3 ya da 6 ay sonra ödemeye başlıyorlar.