3 ay geri ödemesiz! İNG Bank'tan günde 12 TL'ye 10.000 TL ihtiyaç kredisi! %1,35 faiz oranıyla...

Kredi çeken kişiler, bu kredinin ödemelerini en düşük şekilde gerçekleştirmeyi isterler. Bu talebin farkında olan bankalar, aylık düşük ödeme tutarları ile kredi fırsatı sunmaya başladı. Bu yazımızda günlük 12 TL taksitle 36 ay vadeli 3 ay ödemesiz kredi kampanyası ile ilgili bilgi vereceğiz. 3 ay ödemesiz kredi veren bankalar; Korona virüs salgınının piyasalarda durgunluğa yol açtığı son günlerde pek çok banka; müşterilerine 3 ya da 6 ay geri ödemesiz yani ertelemeli krediler vererek, onların nakit ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu kredilere başvuran müşteriler, çektikleri kredi taksitlerini 3 ya da 6 ay sonra ödemeye başlıyorlar.
%1,35 faiz kampanyası koşulları
%1,35 faiz oranından KKB skor 1850 ve üstü yeni müşteriler 20.000 TL'ye kadar yararlanabilir
Turuncu Ekstralı kredilerde sözleşme faizi değişmeyecek olup %1,59'dan başlamaktadır.
Belirtilen Turuncu Ekstralı kredi yansıyan faiz oranı, kampanya dahilindeki ilk kredi kullanımında geçerlidir.
İlk kullanımdan sonraki kredilerde mevcut geçerli kampanya faizi %1,59 geçerli olacaktır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Turuncu Ekstra'lı kredilerde sözleşme faiz oranınızın kampanya faiz oranından yüksek olması halinde, sözleşme faiz oranınız geçerli olacaktır.
Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının %0,5'i olup kredi tahsis ücreti üzerinden %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) alınır.
Dosya masrafı kredi tutarının binde beşi kadar alınır. Daha önce ING'li olan müşteriler bu kampanyadan yararlanamaz.
ING kampanya koşullarını değiştirme, gerektiğinde kefil ve gelir belgesi talep etme ve uygun görmediği kredi başvurularını onaylamama hakkına sahiptir. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.