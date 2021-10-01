Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! İnternetten HGS ödemesi yapıyorsanız dikkat!

İzmir'de, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) yüklemesi yapmak için girdiği internet sitesi sahte çıkınca 8 bin 500 lirası dolandırılan kadın, yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istiyor.
Konak'ta ikamet eden 49 yaşındaki Esen Boyacı, aracına HGS yüklemesi yapmak için arama motoru aracılığıyla gelen bir internet sitesine önce kredi kartı bilgilerini ardından telefonuna gelen mesajdaki şifreyi girdi.
Bir süre sonra kartından 8 bin 500 liralık bir ödeme yapıldığını fark eden ve bankayı arayan Boyacı, işlemin iptalini istese de sonuç alamadı. Boyacı, mağduriyetinin giderilmesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu.