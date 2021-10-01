Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: İhracat Eylül'de yüzde 30 arttı!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Eylül ayına ilişkin öncü dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre Eylül ayında ihracat yıllık yüzde 30'luk artışla 20,8 milyar dolar oldu. İthalat ise yüzde 12 artışla 23,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

Eylül'de dış ticaret açığı ise yüzde 46,4 düşüşle 2,6 milyar dolar oldu.

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde ise ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 36 artarak 161 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Muş şu ifadeleri kullandı:

2021 yılı Eylül ayında 20,8 milyar $ ihracat ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmış olduk. Böylece ilk kez aylık ihracatta 20 milyar $ eşiğini geçtik. Ülkemiz için hayırlı olsun..

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